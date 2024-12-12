انتفاضة يوفنتوس تُسقط مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.. ريمونتادا نارية

اقتنص فريق يوفنتوس الإيطالي فوزًا ثمينًا من غريمه الإنجليزي مانشستر سيتي، في الريمونتادا النارية التي جمعت بينهما مساء اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، مع نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

ونجح فريق يوفنتوس الإيطالي، في خطف الفوز من مانشستر سيتي، بثنائية نارية دون رد، ويرصد لكم الموجز تفاصيل هذا اللقاء فيما يلي.

بدأت أحداث مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس اليوم، برتم متواضع حيث أنه لم يتمكن أي فريق من تشكيل الخطورة على الآخر وهذا شباكه.

أهداف مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي

وقام كل فريق منهم بمحاولة هجمة هنا وهجمة هناك، حتى انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن ينتفض يوفنتوس في الشوط الثاني.

انطلقت صافرة الشوط الثاني من مباراة يوفنتوس والسيتي، بضغط كبير من الفريق الإيطالي، الذي نجح في السيطرة على المباراة منذ الدقيقة 50.

وقص فلاهوفيتش نجم يوفنتوس شريط أهداف هذه القمة، بالهدف الأول لليوفي في الدقيقة 53، قبل أن يضاعف أستون مكيني نتيجة الإيطالي بالهدف الثاني في الدقيقة 75.

وحسم الفريق الإيطالي هذه المباراة لصالحه والتي انتهت بنتيجة 2-0 لصالح يوفنتوس، الذي حصل على ثلاث نقاط غالية من هذا الانتصار في مشواره بدوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة يوفنتوس ومانشستر سيتي

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد فوز يوفنتوس على السيتي

ويأتي جدول ترتيب دوري الأبطال بعد فوز يوفنتوس على السيتي كالآتي.

1- ليفربول 18 نقطة.

2-برشلونة 15 نقطة.

3-إنتر ميلان 13 نقطة.

4- باير ليفركوزن 13 نقطة.

5- بوروسيا دورتموند 12 نقطة.

6- أتالانتا 11 نقطة .

7- آرسنال 10 نقاط.

8- موناكو 10 نقاط .

9- أستون فيلا 10 نقاط.

10-بايرن ميونخ 12 نقاط.

11-أتلتيكو مدريد 12 نقاط .

بريست 10 نقاط.

12- ميلان 12نقاط .

13- أتالانت 11 نقطة

14- يوفنتوس 11 نقطة

15- بنفيكا 10 نقاط.

16- موناكو 10 نقاط.

17 سبورتينج لشبونة 10 نقاط .

18 فينورد 10 نقاط.

19 كلوب بروج 10 نقاط.

20- ريال مدريد 9 نقاط .

21 سيلتك 9 نقاط

22 مانشستر سيتي 8 نقاط.

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