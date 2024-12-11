بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم موقع وجريدة الموجز، خدمة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس المرتقبة بينهما في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

أتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي استعداداته لملاقاة نظيره الإيطالي يوفنتوس، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي مانشستر سيتي مع يوفنتوس، في سادس جولات دوري أبطال أوروبا بنسختها الحالية، ونستعرض لكم فيما يلي كل ما يخص هذه المباراة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس

وتقام مباراة يوفنتوس ضد مانشستر سيتي، مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة الثانية عشر بتوقيت أبوظبي.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس

ويمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس، عبر شاشة بي إن سبورت، كونها الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566

الاستقطاب- عمودي

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

وتذاع هذه المباراة تحديدًا، عبر قناة beIN Sports HD 3 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس

ونوفر لكم خدمة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، فور انطلاق صافرة هذا اللقاء.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس

تشكيل مانشستر سيتي ضد يوفنتوس

ومن المنتظر أن يأتي تشكيل مانشستر سيتي ضد يوفنتوس اليوم على هذا النحو..

في حراسة المرمى.. إيديرسون.

خط الدفاع.. كايل ووكر، مانويل أكانجي، روبن دياز، جوسكو جفارديول

خـط الوسط.. ريكو لويس ، إلكاي جوندوجان بيرناردو سيلفا، كيفين دي بروين، ماتيوس نونيز.

الهجوم.. إرلينج هالاند.

تشكيل يوفنتوس ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى:- ميشيل دي جريجوريو.

خط الدفاع:- نيكولو سافونا- فيدريكو جاتي- جيلسون بريمر- خوان كابال.

الوسط:- مانويل لوكاتيلي- نيكولو فاجيولي- كامبياسو. الهجوم:- كينان يلدز- مبانجولا- فلاهوفيتش.

تجدر الإشارة إلى أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، يقع في المركز 17 بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقطة، بينما يأتي يوفنتوس في المركز بالتاسع عشر بنفس الرصيد.

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