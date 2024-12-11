ترتيب دوري أبطال أوروبا والهدافين بعد فوز الريال وليفربول بالجولة الـ 6

اشتعلت المنافسة في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا والهدافين بهذا الموسم 2024-2025، بعد فوز ريال مدريد على أتالانتا وانتصار ليفربول على جيرونا في الجولة السادسة.

وشهدت الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، على مواجهات نارية، ونتائج مثيرة أيضًا، حيث انتصر ريال مدريد على أتالانتا بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما خطف ليفربول الفوز من جيرونا بهدف وحيد.

ويستعرض لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا والهدافين بعد فوز ريال مدريد وليفربول في الجولة 6.

ترتيب دوري أبطال أوروبا

1- ليفربول 18 نقطة.

2- باير ليفركوزن 14 نقطة.

3-إنتر ميلان 13 نقطة.

4- برشلونة 12 نقطة.

5- بوروسيا دورتموند 12 نقطة.

6- أتالانتا 11 نقطة .

7- آرسنال 10 نقاط.

8- موناكو 10 نقاط .

9- أستون فيلا 10 نقاط.

10- سبورتينج لشبونة 10 نقاط .

11- بريست 10 نقاط.

12- ليل 10 نقاط.

13- بايرن ميونخ 9 نقاط.

14- بنفيكا 9 نقاط.

15- أتلتيكو مدريد 9 نقاط .

16- ميلان 9 نقاط .

17 سيلتيك، 9 نقاط.

18- ريال مدريد 9 نقاط .

ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

19-مانشستر سيتي 8 نقاط.

20- آيندهوفن 8 نقاط .

21 يوفنتوس 8 نقاط.

22- دينامو زغرب، 8 نقاط.

23- فينورد 7 نقاط.

24- كلوب بروج 7 نقاط.

25- باريس سان جيرمان 4 نقاط.

26- شاختار 4 نقاط.

27- شتوتجارت 4 نقاط.

28- سبارتا براج 4 نقاط.

29- شتورم جراتس 3 نقاط.

30- جيرونا 3 نقاط.

31- النجم الأحمر 3 نقاط .

32- سالزبورج 3 نقاط.

33- بولونيا، نقطة.

34- لايبزيج، بدون رصيد من النقاط.

35- سلوفيان براتيسلافا، بدون رصيد من النقاط.

36- يونج بويز، بدون رصيد من النقاط .

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

- روبرت ليفاندوفسكي: 7 أهداف.

- هاري كين: 5 أهداف.

- فيكتور جيوكيريس: 5 أهداف.

- فلوريان فيرتز: 5 أهداف.

- إرلينج هالاند: 5 أهداف.

- رافينيا: 5 أهداف.

- فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 5 أهداف.

- جوناثان ديفيد، ليل، 4 أهداف.

- فلوريان فيرنز، ليفركوزن، 4 أهداف.

- فيل فودين، مانشستر سيتي، 3 أهداف.

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