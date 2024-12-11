ينتظر متابعو كرة القدم العالمية، موعد مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس التي تقام في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، وتبحث عن القنوات الناقلة لها.

وحرص موقع الموجز على أن يقدم لمتابعيه فيما يلي، موعد مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لها.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي تحضيراته لملاقاة نظيره يوفنتوس الإيطالي، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة دوري الأبطال.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس

يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر الجاري، هو موعد مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، والتي يستضيفها ملعب الفريق الإيطالي.

وتقام مباراة يوفنتوس ضد مانشستر سيتي، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة الثانية عشر بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس

وتبث أحداث مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس، عبر شاشة بي إن سبورت، كونها الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط.

ويمكنكم مشاهدة هذه المباراة تحديدًا، عبر قناة beIN Sports HD 3 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس والقنوات الناقلة

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا على النحو التالي..

تشكيل مانشستر سيتي ضد يوفنتوس

في حراسة المرمى.. إيديرسون.

خط الدفاع.. كايل ووكر، مانويل أكانجي، روبن دياز، جوسكو جفارديول

خـط الوسط.. ريكو لويس ، إلكاي جوندوجان بيرناردو سيلفا، كيفين دي بروين، ماتيوس نونيز.

الهجوم.. إرلينج هالاند.

تشكيل يوفنتوس ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى:- ميشيل دي جريجوريو.

خط الدفاع:- نيكولو سافونا- فيدريكو جاتي- جيلسون بريمر- خوان كابال.

الوسط:- مانويل لوكاتيلي- نيكولو فاجيولي- كامبياسو.

الهجوم:- كينان يلدز- مبانجولا- فلاهوفيتش.

الجدير بالذكر، أن فريق مانشستر سيتي، يحتل المركز 17 بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقطة، بينما يأتي يوفنتوس في المركز بالتاسع عشر بنفس الرصيد.

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