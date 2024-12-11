فلاهوفيتش ضد هالاند.. تشكيل مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

فلاهوفيتش ضد هالاند.. أسدل الستار عن تشكيل مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس، المرتقبة بينهما في قمة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

تبقى القليل على انطلاق مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس في إطار منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تحمل مواجهة خاصة بين الثنائي الناري فلاهوفيتش ضد هالاند.

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر الجاري، وتحديدًا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويستعرض لكم الموجز فيما يلي، تشكيل مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، والذي شهد مواجهة فلاهوفيتش ضد هالاند.

تشكيل مانشستر سيتي ضد يوفنتوس اليوم

وجاء تشكيل السيتي اليوم كالآتي:

في حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، يوشكو جفارديول، ريكو لويس

الوسط: إلكاي جوندوجان، كيفن دي بروين، برناردو سيلفا

الهجوم: جيريمي دوكو، جاك جريليش وإيرلينج هالاند.

بدلاء مانشستر سيتي ضد يوفنتوس

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي كل من: أورتيجا مورينو، هودسون، كوفاسيتش، سافينيو، نونيز، فودين، رايت، سيمبسون بوسي، أوريلي، مكاتي، ويلسون إسبراند

فلاهوفيتش ضد هالاند

تشكيل يوفنتوس ضد مانشستر سيتي

بينما ضم تشكيل اليوفي كل من:

في حراسة المرمى: ميكيلي دي جريجوريو.

الدفاع: نيكولو سافونا، فيدريكو جاتي، بيير كالولو، دانيلو.

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي، خيفرين تورام، تيون كوبمينيرز.

الهجوم: فرانشيسكو كونسيساو، كنان يلدز، دوسان فلاهوفيتشو

دكة بدلاء يوفنتوس اليوم

وتضم دكة بدلاء يوفنتوس في مواجهة السيتي اليوم كل من، بيرين، بينسوليو، ماكيني، أدزيتش، فاجيولي، وياه، لويز، مبانجولا، جوناس روحي.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس اليوم

ويمكنكم مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس، عبر شاشة بي إن سبورت، كونها الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط.

ويحتل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، المركز 17 بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقطة، بينما يأتي نظيره يوفنتوس الإيطالي في المركز بالتاسع عشر بنفس الرصيد.

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