موقف محمد عبد المنعم من المشاركة في مباراة نيس ضد سانت جيلواز

كشف نادي نيس الفرنسي، عن موقف محمد عبد المنعم نجم الفريق، من المشاركة في مباراة سانت جيلواز المرتقبة بينهما في بطولة الدوري الأوروبي لموسم 2024-2025.

وكان الدولي المصري محمد عبد المنعم، نجم نيس الفرنسي، قد تعرض للإصابة في تدريبات فريقه، مما أدى إلى استبعاده من الملاعب في الفترة الماضية.

وقدم محمد عبد المنعم مستوى جيد مع نيس خلال الفترة الماضية، كما بات من العناصر الأساسية في تشكيل الفريق الفرنسي، إلا أن الإصابة استبعده من القائمة في المباريات الماضية.

وتتساءل الجماهير، هل يشارك محمد عبد المنعم في مباراة نيس ضد سانت جيلواز القادمة في الدوري الأوروبي، وهذا ما يوضحه لكم الموجز في التالي.

استمرار غياب محمد عبد المنعم عن قائمة نيس

وأعلن فرانك هايس، المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، اليوم الأربعاء، عن قائمة فريقه التي يخوض بها رويال يونيون سانت جيلواز البلجيكي، في الدوري الأوروبي.

وشهدت قائمة نيس، غياب النجم المصري من جديد، بسبب عدم جهازيته بعد إصابة عضلة السمانة التي تعرض لها مؤخرًا.

محمد عبد المنعم نجم نيس الفرنسي

استبعاد محمد عبد المنعم من قائمة نيس لمباراة سانت جيلواز

وجاءت قائمة نيس في غياب محمد عبد المنعم كالآتي:

حراسة المرمى: بولكا، دوبي، بولهيندي.

الدفاع: بومبيتو، كلاوس، لوشيت، مونتيري، سالحي، ندجوي.

وسط الملعب: بوداوي، كامارا، ندومبيلي، روساريو.

الهجوم: بوعناني، بوسنينا، ديوب، جويسند، لابوردي، موكوكو.

موعد مباراة نيس ضد سانت جيلواز

ومن المقرر أن تقام مباراة نيس ضد سانت جيلواز في الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الأوروبي بهذا الموسم 2024-2025، مساء يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر الجاري.

وتنطلق صافرة مباراة نيس ضد سانت جيلواز، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر، أن فريق نيس بات على أعتاب السقوط من بطولة الدوري الأوروبي، حيث أنه يحتل المركز الـ35 أي ما قبل الأخير، وبرصيد نقطتين فقط.

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