هالاند و دي بروين يقودان مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست بالدوري الإنجليزي

تنطلق بعد قليل مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست، ضمن مباريات الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

تشكيل مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست

حراسة المرمى: أورتيجا.

الدفاع: جفارديول، ناثان أكي، لويس دياز، مانويل أكانجي.

الوسط: دي بروين، جوندوجان، برناردو سيلفا.

الهجوم: جريليتش، هالاند، دوكو.

يسعي فريق مانشستر سيتي لتحقيق الفوز للخروج من حالة التراجع الشديد بالمستوي الفني حيث يحتل الفريق المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة وابتعد كثيرا عن صراع قمة البريميرليج الذي يتصدره ليفربول برصيد 34 نقطة.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست

يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره نوتينجهام فورست، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست

يمكنك متابعة مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست، في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-25، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 4.

مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست

يرصد الموجز في السطور التالية ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 34 نقطة

2- أرسنال 25 نقطة

3- تشيلسي 25 نقطة

4- برايتون32 نقطة

5- مانشستر سيتي 23 نقطة

6- نوتينجهام فورست 22 نقطة

7- توتنهام 20 نقطة

8- برينتفورد 20 نقطة

9- مانشستر يونايتد 19 نقطة

10- فولهام 19 نقطة

11- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة

12- أستون فيلا 19 نقطة

13- بورنموث 18 نقطة

14- وست هام 15 نقطة

15- ليستر سيتي - 13 نقطة

16- كريستال بالاس - 12 نقطة

17- إيفرتون 11 نقاط

18- وولفرهامبتون 9 نقاط

19- إيبسويتش تاون 9 نقاط

20- ساوثهامبتون 5 نقاط

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