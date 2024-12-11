مانشستر سيتي ضد يوفنتوس في دوري الأبطال.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء في بطولة دوري أبطال أوروبا.

اصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي مع يوفنتوس الإيطالي، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

وأقيمت هذه القمة الأوروبية، في تمام الساعة العاشرة من مساء يوم الأربعاء وذلك بتوقيت القاهرة، على ملعب يوفنتوس الإيطالي.

التعادل السلبي يخيم على نتيجة الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس

وخيم التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول من مباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس في دوري الأبطال، كما أنه لم يشهد على أي أحداث قوية طوال 45 دقيقة.

تشكيل مانشستر سيتي ضد يوفنتوس اليوم

ودخل السيتي هذه القمة اليوم بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، يوشكو جفارديول، ريكو لويس.

الوسط: إلكاي جوندوجان، كيفن دي بروين، برناردو سيلفا.

الهجوم: جيريمي دوكو، جاك جريليش وإيرلينج هالاند.

بدلاء مانشستر سيتي ضد يوفنتوس

ويجلس على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي كل من: أورتيجا مورينو، هودسون، كوفاسيتش، سافينيو، نونيز، فودين، رايت، سيمبسون بوسي، أوريلي، مكاتي، ويلسون إسبراند.

مانشستر سيتي ضد يوفنتوس

تشكيل يوفنتوس ضد مانشستر سيتي

ويستعرض لكم الموجز تشكيل اليوفي الذي ضم كل من:

في حراسة المرمى: ميكيلي دي جريجوريو.

الدفاع: نيكولو سافونا، فيدريكو جاتي، بيير كالولو، دانيلو.

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي، خيفرين تورام، تيون كوبمينيرز.

الهجوم: فرانشيسكو كونسيساو، كنان يلدز، دوسان فلاهوفيتشو

بدلاء يوفنتوس اليوم

وتضم دكة بدلاء يوفنتوس في مواجهة السيتي اليوم كل من، بيرين، بينسوليو، ماكيني، أدزيتش، فاجيولي، وياه، لويز، مبانجولا، جوناس روحي.

القنوات الناقلة لـ مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس اليوم

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد يوفنتوس اليوم، هي شبكة بي إن سبورت، كونها الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط.

يذكر، أن فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، يحتل المركز 17 بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقطة، بينما يأتي نظيره يوفنتوس الإيطالي في المركز بالتاسع عشر بنفس الرصيد.

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