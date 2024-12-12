يستعد فريق ليفربول لخوض مجموعة من المواجهات المثيرة، في الأشهر القادمة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تبدأ المواجهات بزيارة فريق فولهام إلى ملعب "أنفيلد" يوم السبت 14 ديسمبر. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وكان فريق ليفربول تعادل مع نيوكاسل يونايتد، بنتيجة 3 - 3، على ملعب سان جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي.

ويتواجد فريق ليفربول، في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 35 نقطة، ويأتي في الوصافة فريق تشيلسي، برصيد 31 نقطة.

ليفربول

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025

ويأتي جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي كالتالي:

(ليفربول - فولهام) - السبت 14 ديسمبر 2024 - الساعة 5 مساءً - أنفيلد.

(توتنهام - ليفربول) - الأحد 22 ديسمبر 2024 - الساعة 6:30 مساءً - ملعب توتنهام هوتسبير.

(ليفربول - ليستر سيتي) - الخميس 26 ديسمبر 2024 - الساعة 10 مساءً - أنفيلد.

(وست هام - ليفربول) - الأحد 29 ديسمبر 2024 - الساعة 7:15 مساءً - ملعب لندن الأولمبي.

(ليفربول - مانشستر يونايتد) - الأحد 5 يناير 2025 - الساعة 6:30 مساءً - أنفيلد.

(نوتنجهام فورست - ليفربول) - الثلاثاء 14 يناير 2025 - الساعة 10 مساءً - سيتي جراوند.

(برينتفورد - ليفربول) - السبت 18 يناير 2025 - الساعة 5 مساءً - جريفين بارك.

(ليفربول - إيبسويتش تاون) - السبت 25 يناير 2025 - الساعة 5 مساءً - أنفيلد.

(بورنموث - ليفربول) - السبت 1 فبراير 2025 - الساعة 5 مساءً - فيتاليتي.

(ليفربول - وولفرهامبتون) - السبت 15 فبراير 2025 - الساعة 5 مساءً - أنفيلد.

(مانشستر سيتي - ليفربول) - السبت 22 فبراير 2025 - الساعة 5 مساءً - اتحاد.

(ليفربول - نيوكاسل) - الأربعاء 26 فبراير 2025 - الساعة 10 مساءً - أنفيلد.

(ليفربول - ساوثامبتون) - السبت 8 مارس 2025 - الساعة 5 مساءً - أنفيلد.

(أستون فيلا - ليفربول) - السبت 15 مارس 2025 - الساعة 5 مساءً - فيلا بارك.

(ليفربول - إيفرتون) - الأربعاء 2 أبريل 2025 - الساعة 9 مساءً - أنفيلد.

(فولهام - ليفربول) - السبت 5 أبريل 2025 - الساعة 4 مساءً - كرافين كوتاج.

(ليفربول - وست هام) - السبت 12 أبريل 2025 - الساعة 4 مساءً - أنفيلد.

(ليستر سيتي - ليفربول) - السبت 19 أبريل 2025 - الساعة 4 مساءً - كينج باور.

(ليفربول - توتنهام) - السبت 26 أبريل 2025 - الساعة 5 مساءً - أنفيلد.

(تشيلسي - ليفربول) - السبت 3 مايو 2025 - الساعة 5 مساءً - ستامفورد بريدج.

(ليفربول - آرسنال) - السبت 10 مايو 2025 - الساعة 5 مساءً - أنفيلد.

(برايتون - ليفربول) - الأحد 18 مايو 2025 - الساعة 5 مساءً - فالمر.

(ليفربول - كريستال بالاس) - الأحد 25 مايو 2025 - الساعة 6 مساءً - أنفيلد.

القنوات الناقلة لمباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025

تنقل مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على bein SPORTS HD 1.

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