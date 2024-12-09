ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة الختام للجولة الـ 15 اليوم الاثنين

يترقب عشاق كرة القدم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، قبل مواجهة الختام للجولة الـ 15 من البطولة والتي تجمع وست هام يونايتد ضد نظيره وولفرهامبتون في العاشرة مساء اليوم الاثنين 9 ديسمبر الجاري.

يحتل فريق ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة بفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه حيث يحتل فريق تشيلسي مركز الوصيف برصيد 31 نقطة، بينما يعاني مانشستر سيتي من تراجع علي مستوي النتائج هذا الموسم حيث يحتل المركز الرابع برصيد 27 نقطة.

تشيلسي يتجاوز عقبة توتنهام

حقق فريق تشيلسي، فوزا هاما علي نظيره توتنهام بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2024-2025.

استطاع فريق تشيلسي تحويل تأخره بثنائية نظيفة إلي الفوز بنتيجة 4-3 ليواصل مطاردة ليفربول علي صدارة المسابقة حيث يحتل المركز الثاني برصيد 31 نقطة مع وجود مباراة مؤجلة للريدز.

أرسنال يتعثر أمام فولهام

فقد فريق أرسنال نقطتين في صراع المقدمة بالتعادل الإيجابي ضد فولهام بنتيجة1-1 حيث تقدم فولهام بهدف أحرزة خيمينيز في الدقيقة 11 من عمر المواجهة قبل أن يتعادل ويليام ساليبا لأرسنال في الدقيقة 51 من عمر المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

بهذه النتيجة يحتل فريق أرسنال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، برصيد 29 نقطة وبفارق 6 نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة برصيد 35 نقطة.

الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد الموجز في السطور التالية ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة وست هام ضد وولفرهامبتون اليوم الاثنين في ختام الجولة الـ 15 ويأتي كالتالي:

1. ليفربول، 35 نقطة.

2. تشيلسي، 31 نقطة.

2. أرسنال ، 29 نقطة

4. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

5. نوتينجهام، 25 نقطة.

6. أستون فيلا، 25 نقطة.

7. برايتون، 24 نقطة.

8. بورنموث، 24 نقطة.

9. برينتفورد، 23 نقطة.

10. فولهام، 23 نقطة.

11. توتنهام، 20 نقطة.

12. نيوكاسل، 20 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 19 نقطة.

14. وست هام، 15 نقطة.

15. إيفرتون، 14 نقطة.

16. ليستر سيتي، 14 نقطة.

17.كريستال بالاس، 13 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 9 نقاط.

19. وولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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