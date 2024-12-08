تشيلسي يحقق ريمونتادا تاريخية ويفوز علي توتنهام 4-3 بالدوري الإنجليزي

انتهت مباراة توتنهام ضد تشيلسي، بفوز الأخير بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2024-2025.

حقق فريق تشيلسي ريمونتادا قوية حيث حول تأخره بثنائية نظيفة إلي الفوز بنتيجة 4-3 لينتزع مركز الوصيف في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، برصيد 31 نقطة وبفارق4 نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة برصيد 35 نقطة.

موعد مباراة توتنهام ضد تشيلسي

انطلقت مباراة توتنهام ضد تشيلسي، مساء اليوم الأحد الموافق 8 ديسمبر، ضمن الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد تشيلسي

تستطيع متابعة مباراة توتنهام ضد تشيلسي، في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-25، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

توتنهام ضد تشيلسي

تشكيل توتنهام ضد تشيلسي

حراسة المرمى: فورستر

الدفاع: بيدرو بورو، روميرو، فان دي فين، أودوجي

الوسط: بيسوما، سار، كولوسيفيسكي، جونسون،

الهجوم: سولانكي، وسون هيونج مين.

تشكيل تشيلسي ضد توتنهام

حراسة المرمى: سانشيز

الدفاع: كايسيدو، بدياشيلي، كولويل، كوكوريلا،

الوسط: لافيا، إنزو، نيتو، كول بالمر

الهجوم: سانشو، وجاكسون.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة توتنهام ضد تشيلسي

يرصد الموجز في السطور التالية ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراة توتنهام ضد تشيلسي ويأتي كالتالي:

1. ليفربول، 35 نقطة.

2. تشيلسي، 31 نقطة.

2. أرسنال ، 29 نقطة

4. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

5. نوتينجهام، 25 نقطة.

6. أستون فيلا، 25 نقطة.

7. برايتون، 24 نقطة.

8. بورنموث، 24 نقطة.

9. برينتفورد، 23 نقطة.

10. فولهام، 23 نقطة.

11. توتنهام، 20 نقطة.

12. نيوكاسل، 20 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 19 نقطة.

14. وست هام، 15 نقطة.

15. إيفرتون، 14 نقطة.

16. ليستر سيتي، 14 نقطة.

17.كريستال بالاس، 13 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 9 نقاط.

19. وولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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