الدوري الأوروبي| مانشستر يونايتد يفوز على فيكتوريا بلزن ونيس يتلقى الهزيمة مجددًا

نجح فريق مانشستر يونايتد، في تحقيق الفوز على فيكتوريا بلزن، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب "دووسان أرينا" ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة "الدوري الأوروبي" 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف مباراة منستر يونايتد وفيكتوريا بلزن في الدوري الأوروبي

سجل ماتيج فيدرا، الهدف الأول لفريق فيكتوريا بلزن، في الدقيقة 48، خلال تمريرة خاطئة من أندري أونانا، حارس مانشستر يونايتد، لتصل إلى ماتيج فيدرا الذي سددها في المرمى الخالي.

وتمكن راسموس هويلوند، من تسجيل هدف التعادل لفريق مانشستر يونايتد، في الدقيقة 63 من عمر المباراة، لتصبح النتيجة 1-1.

وأحرز راسموس هويلوند، هدف الفوز للشياطين الحمراء، وجاء من خطأ لصالح مانشستر يونايتد في منطقة فيكتوريا بلزن الدفاعي، نفذها برونو فيرنانديز بتمريرة أرضية الى داخل منطقة الجزاء، لتصل إلى راسموس هويلوند الذي سددها قوية سكنت الشباك.

وبتلك النتيجة، يحصد مانشستر يونايتد الانتصار الثالث على التوالي، والثاني للمدرب أموريم، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الأوروبي، بينما يقع فيكتوريا بلزن في المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام بلزن في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - ليساندرو مارتينيز.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - برونو فيرنانديز - ديوجو دالوت - مالاسيا.

خط الهجوم: أماد ديالو - جوشوا زيركزي - ماركوس راشفورد.

وجلس على مقاعد البدلاء: أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلوند، مانويل أوجارتي، ماسون ماونت، كوبي ماينو، كريستيان إريكسن، هاري ماجواير، ليني يورو وأنتوني.

نيس يخسر مجددًا أمام رويال سان جيلواز البلجيكي

تلقى نيس الفرنسي، والذي يضم في صفوفه النجم المصري محمد عبد المنعم، الهزيمة مجددًا أمام رويال سان جيلواز البلجيكي بهدفين مقابل هدف وحيد، في الدوري الأوروبي.

وشهدت المباراة، غياب محمد عبد المنعم الذي لم يشارك مع فريقه بسبب الإصابة ولم يدخل قائمة الفريق.

وتجمد رصيد نيس عند نقطتين قبل جولتين من نهاية مرحلة الدوري، ليقترب من الخروج وتوديع البطولة مبكرًا، بينما سان جيلواز فرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الـ17 في محاولة الوصول إلى المباراة المؤهلة لدور الـ16.

وتتأهل أول 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16، فيما تخوض الفرق أصحاب المراكز من التاسع إلى 24 مباراة من جولتين ذهاب وإياب لتحديد الفرق الثمانية الأخرى المتأهلة لثمن النهائي.

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