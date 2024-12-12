متوفر.. بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن بالدوري الأوروبي

يقدم الموجز خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن ، والتي تجمعهما على ملعب دووسان أرينا في الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي 2024-2025.

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز خلال هذه المباراة لتحسين ترتيبهم في جدول ترتيب الدوري الأوروبي حيث يحتل مانشستر يونايتد المركز الـ12 برصيد 9 نقاط بينما يحتل فريق فيكتوريا بلزن المركز الـ 13 برصيد 9 نقاط.

بث مباشر ماتش مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن في الدوري الأوروبي

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن ف ي دوري الأبطال لحظة بلحظة

يمكن للجماهيرعبر الخدمة التي يقدمها موقع الموجز متابعة أحداث مباراة مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن، والتي تجمعهما على ملعب دووسان أرينا في الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

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بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن

تنطلق مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن، مساء اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر2024، والتي تجمعهما على ملعب دووسان أرينا في الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي 2024-2025 وذلك في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن

بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن

يمكنك متابعة مباراة مباراة مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن، والتي تجمعهما على ملعب دووسان أرينا في الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي 2024-2025، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 4.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد فيكتوريا بلزن

يرصد الموجز تشكيل فريق مانشستر يونايتد المتوقع ضد نظيره فيكتوريا بلزن

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، هاري ماجواير، ماتياس دي ليخت.

خط الوسط: ديجو دالوت، مانويل أوجارتي، برونو فيرنانديز، تايرل مالاتسيا.

خط الهجوم: ماسون ماونت، أليخاندرو جارناتشو.

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