مانشستر يونايتد يوافق على بيع نجمه بـ40 مليون جنيه إسترليني.. كواليس مثيرة

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تطورات جديدة بخصوص لاعب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد بعد اقتراب رحيله في الفترة المقبلة.

ويرغب البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لـ مانشستر يونايتد في رحيل اللاعب راشفورد عن صفوف الشياطين الحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

مانشستر يونايتد يوافق على بيع راشفورد بـ40 مليون إسترليني

وأفادت صحيفة " ديلي ميل" البريطانية فإن مانشستر يونايتد قد دد 40 مليون جنيه إسترليني مقابل التخلي عن راشفورد، على الرغم من عدم وجود عروض رسمية أمام اللاعب أو فريقه الإنجليزي.

وأشارت الصحيفة إلى مانشستر يونايتد قد يتعرض لضعوط بيع لاعبيه امتثالاً للقواعد المالية ولتوفير الأموال اللازمة لإنفاقها من قبل روبن أموريم.

وجاء في مقدمة لاعبي مانشستر يونايتد راشفورد الذي يمثل ربحًا صافيًا للنادي حال بيعه في الصيف المقبل.

راشفورد- مانشستر يونايتد

وأفادت بعض التقارير أن مانشستر يونايتد يواجه قرارًا صعبًا بخصوص مستقبل مهاجم الفريق حيث تشير إلى أن إدارة النادي تفكر في إمكانية بيع اللاعب بسبب مخاوف بشأن أدائه فى الآونة الأخيرة.

وبحسب ما ذكره موقع " فوتبول إنسايدر" بأن المدرب الجديد روبن أموريم سيقوم بتقييم مستوى راشفورد وذلك قبل اتخاذ أي قرار بشأن مستقبله.

ويعاني راشفورد مع مانشستر يونايتد من تذبذب في الأداء ، وهو ما اعتبره العديد من المتابعين بمثابة أزمة للنادي لاسيما بسبب راتبه الكبير.

ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2024/2025

يرصد الموجز، ترتيب الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري:

1- نادي ليفربول - 35 نقطة

2. تشيلسي، 31 نقطة.

2. أرسنال ، 29 نقطة

4. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

5. نوتينجهام، 25 نقطة.

6. أستون فيلا، 25 نقطة.

7. برايتون، 24 نقطة.

8. بورنموث، 24 نقطة.

9. برينتفورد، 23 نقطة.

10. فولهام، 23 نقطة.

11. توتنهام، 20 نقطة.

12. نيوكاسل، 20 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 19 نقطة.

14. وست هام، 15 نقطة.

15. إيفرتون، 14 نقطة.

16. ليستر سيتي، 14 نقطة.

17.كريستال بالاس، 13 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 9 نقاط.

19. وولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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