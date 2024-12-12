القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد مان يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي

عشاق الدوري الإنجليزي، علي موعد مع قمة نارية تجمع مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد، في قمة مباريات الجولة الـ 16 ببطولة البريميرليج، التي تشهد صراعا كبيرا علي مراكز الصدارة بين ليفربول وتشيلسي وأرسنال.

تجري منافسات الجولة الـ 16 من البطولة علي مدار أيام السبت والأحد والاثنين 14 و15 و16 ديسمبر الجاري و تشهد الجولة مواجهة فريق ليفربول ضد نظيره فولهام، مساء السبت المقبل 14 ديسمبر الجاري.

موعد قمة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

تنطلق مباراة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره مانشستر يونايتد، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة البريميرليج للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأحد المقبل 15 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

يمكنك مشاهدة مباراة فريق مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد، عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

جدول مباريات الجولة الـ 16 ببطولة الدوري الإنجليزي

يرصد الموجز مواعيد مباريات الجولة الـ 16 للبريميرليج ويأتي كالأتي..

السبت 14 ديسمبر

إيفرتون ضد أرسنال - 5 مساء

ليفربول ضد فولهام - 5 مساء

ليستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد - 5 مساء

إبسويتش تاون ضد وولفرهامبتون - 5 مساء

أستون فيلا ضد نوتينجهام فورست - 7:30 مساء

الأحد 15 ديسمبر

كريستال بالاس ضد برايتون - 4 مساء

مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد - 6:30 مساء

تشيلسي ضد برينتفورد - 9 مساء

توتنهام ضد ساوثهامبتون - 9 مساء

الاثنين 16 ديسمبر

وست هام ضد بورنموث -10 مساء

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 35 نقطة

2. تشيلسي، 31 نقطة.

2. أرسنال ، 29 نقطة

4. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

5. نوتينجهام، 25 نقطة.

6. أستون فيلا، 25 نقطة.

7. برايتون، 24 نقطة.

8. بورنموث، 24 نقطة.

9. برينتفورد، 23 نقطة.

10. فولهام، 23 نقطة.

11. توتنهام، 20 نقطة.

12. نيوكاسل، 20 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 19 نقطة.

14. وست هام، 15 نقطة.

15. إيفرتون، 14 نقطة.

16. ليستر سيتي، 14 نقطة.

17.كريستال بالاس، 13 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 9 نقاط.

19. وولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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