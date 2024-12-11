اللاعب أيمن أشرف أمام المحكمة 25 ديسمبر للاستئناف على حكم حبسه

قضت محكمة جنح مستأنف الوايلي، اليوم الأربعاء، حجز استئناف اللاعب أيمن أشرف مدافع نادي البنك الأهلي، على خلفية حبسه 3 سنوات بعد ثبوت تهمة تبديد شيكات، لجلسة 25 ديسمبر للنطق بالحكم، تفاصيل تسردها لكم الموجز.

الحبس 3 سنوات مع الشغل للاعب أيمن أشرف

وكانت محكمة جنح أكتوبر قد قضت بالحبس 3 سنوات غيابيًا مع الشغل بتهمة اختلاس مبلغ 600 ألف جنيه، للاعب أيمن أشرف لاعب نادي البنك الأهلي، حيث استلم اللاعب المبلغ المشار إليه على سبيل الأمانة، لكنه لم يوصله كماتعهد، وأخذه لنفسه، الأمر الذي سبب أضرارا للمالك، والذي قدم صورة ضوئية لإيصال الأمانة المثبت به استلام اللاعب المبلغ النقدي من المجني عليه على سبيل الأمانة لتوصيله لآخر.

اللاعب أيمن أشرف

حيثيات الحكم

وجاء بحيثيات الحكم أن الجنحة تم تداولها ع النحو الذي أثبتته محاضر الجلسات، في الوقت الذي طالبت فيه النيابة العامة معاقبة اللاعب، بعد ثبوت التهمة ضده، ولكن المتهم لم يحضر ولم ينوب عنه أي شخص قانونيا، الأمر الذي استدعى المحكمة لحجز الدعوى.

الإيصال مزور

وفي تصريحات صحفية أشار محامي اللاعب أيمن أشرف ، أن الحكم الذي صدر ضد اللاعب صدر بإيصال مزور من شخص متخصص في ابتزاز اللاعبين، فضلا عن أننه حكما غيابيا، مضيفا أنه سيقدم معارضة على الحكم الذي صدر، بقضية تبديد الشيكات والتي بلغت نصف مليون جنيه.

تأييد الحكم بسبب غياب اللاعب أيمن أشرف

وفي نفس السياق نوه محامي اللاعب أيمن أشرف، أن الحكم صدر منذ 3 سنوات غيابيا، بمجكمة جنح أكتوبر، بعدما تقدم للمحكمة الأوراق التي تشير لاختلاسه 600 ألف جنيه، مؤكدا أن اللاعب أيمن أشرف تقدم بالطعن على الحكم بالتزوير، ولكن الطعن رفض، لذا لم يحضر جلسة استئناف الحكم، لتتأيد ضده العقوبة.

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