غزل المحلة وزد وجهًا لوجه في افتتاح كأس رابطة الأندية المصرية الليلة

يستعد فريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة لمواجهة نظيره فريق زد مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في نسختها الرابعة لهذا العام.

ويستعرض الموجز، تفاصيل هذا اللقاء المرتقب الذي سيقام على أرضية ستاد غزل المحلة بين الفريقين.

موعد مباراة غزل المحلة وزد في كأس الرابطة

وفي تمام الساعة الثامنة مساءً، يترقب عشاق كرة القدم مباراة مثيرة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة وزد، على ملعب غزل المحلة، وذلك ضمن الجولة الأولى من دورالمجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في نسختها الرابعة، ويتواجد الفريقين في المجموعة الثانية، التي تضم أيضاً المصري وسيراميكا والبنك الأهلي.

غزل المحلة

القنوات الناقلة لمباراة غزل المحلة وزد في كأس الرابطة

وتذاع مباراة غزل المحلة وزد في كأس الرابطة المصرية المحترفة على شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري والوحيد للمسابقة في مصر.

وتعتبر هذه المباراة أول اختبار رسمي لشوقي غريب، المدرب الجديد لفريق غزل المحلة، الذي تولى المسؤولية منذ يوم الاثنين الماضي بعد رحيل أحمد عيد عبد الملك، المدرب السابق للنادي المحلاوي، إثر الهزيمة القاسية أمام نادي الزمالك برباعية نظيفة.

ويسعى شوقي غريب إلى استغلال الدعم الجماهيري وعامل الأرض لتحقيق انطلاقة قوية أمام فريق زد، الذي يقوده مجدي عبد العاطي، والذي يأملفي الوصول بعيداً في البطولة.

مودرن سبورت بطل أول نسخة



يذكر أن فريق مودرن سبورت، المعروف سابقاً بمودرن فيوتشر، قد أحرز النسخة الأولى من كأس الرابطة بعد انتصاره على غزل المحلة بنتيجة 5-1.

أما سيراميكا فقد توج بآخر نسختين، حيث تغلب في النسخة الأولى على المصري 4-1، وفي النسخة الأخيرة على طلائع الجيش 3-1.

وتظل الأنظار مشدودة نحو هذه المباراة النارية ، التي تعد بداية مثيرة للموسم الجديد في البطولة، حيث يأمل كل فريق من الفريقين في تحقيق نتيجة إيجابية تفتح أمامه آفاق المنافسة في البطولة.

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