مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-12 2024 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم.. يشهد اليوم الخميس، 12 ديسمبر 2024، مجموعة من المباريات الشيقة التي تضع عشاق كرة القدم على موعد مع الإثارة والتشويقفي مختلف البطولات العالمية.

وتتصدر مباريات اليوم مباراة ليون ضد آينتراخت فرانكفورت، حيث يشارك النجم المصري عمر مرموش في صفوف الفريق الألماني، وذلك في إطارالجولة السادسة من مسابقة الدوري الأوروبي.

كما يلتقي فريق نيس الفرنسي في مباريات اليوم، الذي يقوده المدافع المصري محمد عبد المنعم، مع سانت جيلواز البلجيكي في مباراة أخرى مثيرة وفي السطور القادمة يستعرض الموجز تفاصيل هذه المباريات.





مواعيد مباريات اليوم الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

روما × سبورتينج براجا – الساعة 7:45 مساءً – عبر قنوات beIN Sports HD 2

سانت جيلواز × نيس – الساعة 7:45 مساءً – عبر قنوات beIN Sports HD 4

مالمو × جالاتا سراي – الساعة 7:45 مساءً – عبر قنوات beIN Sports HD 3

فيكتوريا بلزن × مانشستر يونايتد – الساعة 7:45 مساءً – عبر قنوات beIN Sports HD 1

جلاسكو رينجرز × توتنهام – الساعة 10:00 مساءً – عبر قنوات beIN Sports HD 1

بورتو × ميتيلاند – الساعة 10:00 مساءً – عبر قنوات beIN Sports HD 6

أياكس × لاتسيو – الساعة 10:00 مساءً – عبر قنوات beIN Sports HD 2

ريال سوسيداد × دينامو كييف – الساعة 10:00 مساءً – عبر قنوات beIN Sports HD 5

ليون × آينتراخت فرانكفورت – الساعة 10:00 مساءً – عبر قنوات beIN Sports HD 3

بودو جليمت × بشكتاش – الساعة 10:00 مساءً

عمر مرمرش





مواعيد مباريات اليوم دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة





أستانا × تشيلسي – الساعة 5:30 مساءً – عبر قنوات beIN Sports HD 1

فيورنتينا × لاسك لينز – الساعة 7:45 مساءً – عبر قنوات beIN Sports HD 8

بيتركوب × ريال بيتيس – الساعة 7:45 مساءً





مواعيد مباريات اليوم كأس الرابطة المصرية



فاركو × طلائع الجيش – الساعة 5:00 مساءً

غزل المحلة × زد اف سي – الساعة 8:00 مساءً

وتعتبر هذه المباريات فرصة مثالية لعشاق كرة القدم للاستمتاع بمشاهدة فرقهم المفضلة نجومهم المفضلين في الساحة العالمية، حيث يترقب الجميعأداء اللاعبين وتفاصيل المنافسات التي تعد بالكثير من الإثارة.

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