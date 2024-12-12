جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-12-2024 والقنوات الناقلة

ينتظر محبو ومتابعو كرة القدم في مختلف الأنحاء، جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-12-2024 في أبرز البطولات المحلية والقارية، والقنوات الناقلة لها.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس في البطولات المختلفة والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي:

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية اليوم

-فاركو ضد طلائع الجيش / الخامسة مساء.

-غزل المحلة ضد نادي زد / الثامنة مساء.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم

-أي زي ألكمار ضد رازجراد / الثامنة إلا ربع مساء.

-جالطة سراي ضد مالمو / 7:45 مساء.

-تفينتي ضد أولمبياكوس / الثامنة إلا ربع مساء.

-باوك سالونيكي ضد فيرينسفاروش / 7:45 مساء.

-روما ضد سبورتنج براغا / الثامنة إلا ربع مساء.

-هوفنهايم ضد سيتا بوخارست / 7:45 مساء.

-نيس الفرنسي ضد سانت جيلواز / الثامنة إلا ربع مساء.

-مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن / 7:45 مساء.

-لاتسيو ضد أياكس / العاشرة مساء.

-بشكتاش ضد بودو جيلمت / 10:00 مساء.

-قره باج ضد إلفسبورج / العاشرة مساء.

-بورتو ضد ميتلاند / 10:00 مساء.

-آينتراخت فرانكفورت ضد أولمبيك ليون / العاشرة مساء.

-توتنهام هوتسبير ضد جلاكسو رينجرز / 10:00 مساء.

-ريال سوسيداد ضد دينامو كييف/ العاشرة مساء.

-سلافيا براغ ضد أندرلخت / 10:00 مساء.

آينتراخت فرانكفورت ضد أولمبيك ليون

أهم مواعيد مباريات اليوم في المؤتمر الأوروبي اليوم

-تشيلسي ضد أستانا / الخامسة والنصف مساء.

-ريال بيتيس ضد رابيد / الثامنة إلا ربع مساء.

-هايدنهايم ضد إسطنبول باشاك شهير / 7:45 مساء.

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات كأس الرابطة المصرية اليوم

وتذاع مباريات كأس الرابطة المصرية اليوم، عبر فضائية أون تايم سبورت ويأتي تردد قنوات أون تايم سبورت كالآتي:

القمر الصناعي “النايل سات”

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861.

معدل استقطاب القناة: "V".

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

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