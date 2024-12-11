جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11-12-2024 والقنوات الناقلة

يترقب عشاق ومتابعو كرة القدم، جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 11-12-2024 في مختلف البطولات المحلية والقارية، والقنوات الناقلة لها.

من أبرز مباريات اليوم الأربعاء، اللقاء المرتقب لمنافس الأهلي في كأس إنتركونتيننتال، وهي مباراة بوتافوجو ضد باتشوكا، وقمة مانشستر سيتي ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر الجاري والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي:

مواعيد مباريات كأس إنتركونتيننتال اليوم

-بوتافوجو ضد باتشوكا / السابعة مساء.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

-أتلتيكو مدريد ضد سلوفان براتيسلافا / الثامنة إلا ربع مساء.

-ليل الفرنسي ضد شتورم جراتس / 7:45 مساء.

-بنفيكا ضد بولونيا / العاشرة مساء.

-برشلونة ضد بوروسيا دورتموند / 10:00 مساء.

-سبارتا براغ ضد فينورد روتردام / العاشرة مساء.

-مانشستر سيتي ضد يوفنتوس / 10:00 مساء.

-ميلان ضد النجم الأحمر / العاشرة مساء.

-شتوتجارت ضد يونج بويز / 10:00 مساء.

-أرسنال ضد موناكو / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات اليوم - مانشستر سيتي ضد يوفنتوس

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية اليوم

-الجونة ضد سموحة / الخامسة مساء.

-حرس الحدود ضد الإسماعيلي / 5:00 مساء.

-مودرن سبورت ضد بتروجيت / الثامنة مساء.

-البنك الأهلي ضد سيراميكا كيلوباترا / 8:00 مساء.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم

-أتلتيك بلباو ضد فناربخشة التركي / الخامسة والنصف مساء.

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري اليوم

وتذاع مباريات الدوري المصري اليوم، عبر فضائية أون تايم سبورت

ويأتي تردد قنوات أون تايم سبورت كالآتي:

القمر الصناعي “النايل سات”

تردد قناة أون تايم سبورت: 11861.

معدل استقطاب القناة: "V".

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

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