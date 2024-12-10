جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10-12-2024 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، نحو جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10-12-2024 بجميع البطولات المحلية والقارية، والقنوات الناقلة لها.

ويضم جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء، مواجهات نارية في بطولة دوري أبطال أوروبا بهذا الموسم 2024-2025.

ويقدم لكم موقع الموجز، جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر الجاري، والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي:

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

-دينامو زغرب ضد سيلتيك / الثامنة إلا ربع مساء.

-ليفربول ضد جيرونا / 7:45 مساء.

-ريال مدريد ضد أتالانتا / العاشرة مساء.

-إنتر ميلان ضد باير ليفركوزن / 10:00 مساء.

-بريست ضد ايندهوفن / العاشرة مساء.

-كلوب بروج ضد سبورتنج لشبونة / 10:00 مساء.

-باريس سان جيرمان ضد سالزبورج / العاشرة مساء.

-أستون فيلا ضد لايبزيج / العاشرة مساء.

-بايرن ميونخ ضد شاختار دونيستك / 10:00 مساء.

ليفربول ضد جيرونا في جدول مواعيد مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم القنوات

الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

التشكيل المتوقع لـ أهم مباريات اليوم

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل مباريات اليوم كالآتي..

تشكيل ليفربول ضد جيرونا

في حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوانساه، فان دايك، روبرتسون.

الوسط: جرافنبرخ، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

تشكيل جيرونا المتوقع ضد ليفربول

حراسة المرمى: باولو جازانيجا.

خط الدفاع: دافيد لوبيز، لاديسلاف كرييتشي، دالي بليند.

الوسط: أرنو مارتينيز، دوني فان دي بيك، اوريول روميو، إيفان مارتن، ميجيل جوتيريز.

الهجوم: بريان جيل، بويان ميوفسكي

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