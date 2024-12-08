يترقب عشاق الساحرة المستديرة في مختلف أنحاء العالم، جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-12-2024 بجميع البطولات المحلية والقارية، والقنوات الناقلة لها.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-12-2024 والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم على النحو التالي..

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

-أرسنال ضد فولهام / الرابعة عصرًا.

-إيبسوتش تاون ضد بورنموث / 4:00 مساء.

-ليستر سيتي ضد برايتون / الرابعة عصراً

-تشيلسي ضد توتنهام هوتسبير / السادسة والنصف مساء.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم

-بيراميدز ضد دجوليبا / السادسة مساء.

-مازيمبي ضد الهلال السوداني / التاسعة مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

-ريال سوسيداد ضد ليجانيس / الثالثة عصرا

-فياريال ضد أتلتيك بلباو /الخامسة والربع مساء.

-أوساسونا ضد ألافيس / السابعة والنصف مساء.

-أتلتيكو مدريد ضد إشبيلية / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات اليوم

مواعيد مباريات الكونفدرالية اليوم

-نهضة بركان ضد فاسوكو دي غاما / الثالثة عصرا

-الملعب المالي ضد ديسبورتيفو لواندا سول / 3:00 مساء.

-المصري ضد بلاك بولز / الثالثة عصراً.

-اتحاد العاصمة ضد جارف / السادسة مساء.

-شباب قسنطينة ضد سيمبا / السادسة مساء.

-الصفاقسي ضد اونزاي برافوس / 6:00 مساء

-الزمالك ضد إنيمبا / السادسة مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

-كالياري ضد فيورنتينا / 1:30 ظهرًا

-هيلاس فيرونا ضد إمبولي / الرابعة عصراً.

-كومو ضد فينيتسيا / السابعة مساء.

-نابولي ضد لاتسيو / العاشرة إلا ربع مساء.

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

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