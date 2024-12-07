جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 7-12-2024 والقنوات الناقلة.. مواجهات نارية

تتجه أنظار عشاق ومشجعو كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، نحو جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 7-12-2024 بجميع البطولات المحلية والقارية، والقنوات الناقلة لها.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم السبت في جميع الدوريات ومختلف البطولات والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي..

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

-ليفربول ضدإيفرتون / الثانية والنصف مساء.

-أستون فيلا ضد ساوثهامبتون/ 5:00 مساء.

-نيوكاسل يونايتد ضد برينتفورد / الخامسة مساء.

-مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس / 5:00 مساء.

مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام فورست / السابعة والنصف مساء.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم

-الرجاء ضد مانيميا / الثالثة عصرًا

-الأهلي ضد أورلاند بايرتس / 3:00 مساء.

-شباب بلوزداد ضد ستاد أبيدجان / السادسة مساء.

-يانج أفريكانز ضد مولودية الجزائر / التاسعة مساء.

-صن داونز ضد الجيش الملكي / 9:00 مساء.

الأهلي ضد أورلاند بايرتس

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

لاس بالماس ضد بلد الوليد / الثالثة عصرًا

برشلونة ضد ريال بيتيس / 5:15 مساء.

فالنسيا ضد ريال فاليكانو / السابعة والنصف مساء.

ريال مدريد ضد جيرونا / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

جنوي ضد تورينو / الرابعة عصرًا

يوفنتوس ضد بولونيا / السابعة مساء.

روما ضد ليتشي / العاشرة إلا ربع مساء.

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

بوخوم ضد فيردر بريمن / الرابعة والنصف عصرًا.

باير ليفر كوزن ضد سانت باولي / 4:30 مساء.

لايبزيج ضد هولشتاين كيل / الرابعة والنصف مساء.

بايرن ميونخ ضد هايدينهايم / 4:30 مساء.

آينتراخت فرانكفورت ضد أوجسبورج / الرابعة والنصف مساء.

بورسيا دورتموند ضد بوروسيا مونشنجلادباخ / 4:30 مساء.

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

الخليج ضد الاتفاق / 2:55 ظهرًا

التعاون ضد الأهلي السعودي / السابعة مساء.

الهلال ضد الرائد / 7:00 مساء.

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي

وتعد القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي بهذا الموسم 2024-2025 ، هي شبكة SSC الرياضية.

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