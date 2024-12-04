جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-12-2024 والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في مختلف أنحاء العالم، جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-12-2024 بجميع البطولات المحلية والقارية، والقنوات الناقلة لها.

ويضم جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء مواجهات نارية في كبرى البطولات، أبرزهم مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، وريال مدريد ضد أتلتيك بلباو في الإسباني.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة لها بالتردد.

مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم كالآتي..

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

-إيفرتون ضد ولفرهامبتون / التاسعة والنصف مساء.

-مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست / 9:30 مساء.

-ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد / التاسعة والنصف مساء.

-تشيلسي ضد ساوثهامبون / التاسعة والنصف مساء.

-أرسنال ضد مانشستر يونايتد / 10:15 مساء

-أستون فيلا ضد برينتفورد / 10:15 مساء.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

-ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا اليوم

كاواساكي فرونتالي ضد شاندونج لونينج / الثانية عشر ظهراً.

شانغهاي شينهوا ضد أولسان هيونداي / الثانية مساء.

مواعيد مباريات اليوم في كأس إيطاليا

فيورنيتا ضد إمبولسي / الساعة العاشرة مساء.

أبرز مباريات اليوم في كأس ألمانيا

-هوفنهايم ضد فولفسبورج / السابعة مساء.

-آينتراخت فرانكفورت ضد لايبزيج / العاشرة مساء.

مواعيد مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم، هي شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا

وتتمثل القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا بهذا الموسم 2024-2025 في التالي..

قناة أبوظبي الرياضية.

بي إن سبورتس إتش دي.

الكاس القطرية.

قناة SSC.

اقرأ أيضًا:

بمشاركة الأهلي.. تعرف على نظام قرعة كأس العالم للأندية 2025 والتصنيف النهائي

مفاجأة في قائمة ريال مدريد ضد أتلتيك بلباو بـ الدوري الإسباني