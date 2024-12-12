بث مباشر مباراة توتنهام ضد جلاسكو رينجرز بالدوري الأوروبي

يقدم الموجز خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر مباراة توتنهام ضد جلاسكو رينجرز ، والتي تجمعهما في الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي 2024-2025.

بث مباشر مباراة توتنهام ضد جلاسكو رينجرز

يسعي كلا الفريقين إلي الفوز خلال تلك المواجهة ولا شيء سواه لتحسين أوضاعهما في جدول ترتيب الدوري الأوروبي حيث يحتل فريق توتنهام المركز الـ9 برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق جلاسكو رينجرز المركز الـ 8 برصيد 10 نقاط.

بث مباشر ماتش توتنهام ضد جلاسكو رينجرز في الدوري الأوروبي

مشاهدة مباراة توتنهام ضد جلاسكو رينجرز ف ي دوري الأبطال لحظة بلحظة

يمكن للجماهيرعبر الخدمة التي يقدمها موقع الموجز متابعة أحداث مباراة توتنهام ضد جلاسكو رينجرز، والتي تجمعهما في الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

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بث مباشر مباراة توتنهام ضد جلاسكو رينجرز

تنطلق مباراة فريق توتنهام ضد جلاسكو رينجرز، مساء اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر2024، والتي تجمعهما في الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي 2024-2025 وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

توتنهام ضد جلاسكو رينجرز

بث مباشر مباراة توتنهام ضد جلاسكو رينجرز

يمكنك متابعة مباراة توتنهام ضد جلاسكو رينجرز، والتي تجمعهما في الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي 2024-2025، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

تشكيل توتنهام المتوقع ضد جلاسكو رينجرز

يرصد الموجز تشكيل فريق توتنهام المتوقع ضد جلاسكو رينجرز

حراسة المرمى: فورستر.

خط الدفاع: بيدرو بورو- كريستيان روميرو- فان دي فين- ديستني أودوجي.

وسط الميدان: يفيس بيسوما- بابا سار- كولوسيفسكي.

خط الهجوم: برينان جونسون- دومينيك سولانكي- سون هيونج مين.

تشكيل جلاسكو رينجرز المتوقع ضد توتنهام

حراسة المرمى: الان مكجريجور

خط الدفاع : جميس تافيرنير- كونور جولدسون- جون لوندسترام- كالفن باسي

خط الوسط : بورنا باريسيتش - ريان جاك - أريبو

خط الهجوم : جلان كامارا - رايت - ريان كينت

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