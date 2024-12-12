ريال مدريد يكشف تطورات إصابة مبابي وموقفه من المشاركة في كأس إنتركونتيننتال

كشف نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الخميس، عن أخر التطورات المتعلقة بإصابة الفرنسي كيليان مبابي، الذي تعرض لها في مباراة أتالانتا الإيطالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وكان النجم الفرنسي كيليان مبابي، تعرض للإصابة في مباراة أتالانتا، يوم الثلاثاء الماضي، والتي نجح الملكي في تحقيق الفوز بنتيجة 3-2 بمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، وسجل مبابي هدفًا قبل أن يتعرض للإصابة ويخرج.

كيليان مبابي

وأكد ريال مدريد، "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا كيليان مبابي من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في فخذ ساقه اليسرى."

ولم يوضح ريال مدريد موقف اللاعب من المشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال، إلا أن صحيفة "ماركا" كشفت عن موقف مهاجم مبابي من المشاركة بالبطولة.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، “كيليان مبابي يعاني من إصابة في الفخذ الأيسر ومدة غيابه ستصل لـ 10 أيام، ما يجعل مشاركته في كأس إنتركونتيننتال يكاد يكون مستحيلا”.

وأوضحت الصحيفة، أن الطبيعي ألا يلعب مبابي حتى نهاية العام الجاري، وسيتم قياس مدى تحسنه بشكل يومي وهو ما يتحدد من الفحوصات الطبية وشعور اللاعب.

ويترقب فريق ريال مدريد “بطل أوروبا”، الفائز من مباراة الأهلي (بطل إفريقيا) وباتشوكا المكسيكي (بطل الكونكاكاف)، اتي تقام يوم السبت المقبل 14 ديسمبر 2024، من أجل مواجهته في نهائي كأس إنتركونتيننتال.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم الأربعاء المقبل (18 ديسمبر) في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بالدوحة.

وأصبح مبابي خارج حسابات مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي في لقاء رايو فاليكانو، والمقرر له السبت المقبل (14 ديسمبر) في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وشارك صاحب الـ25 عامًا مع ريال مدريد في الموسم الجاري بواقع 22 مباراة في كافة المسابقات، ليسجل 12 هدفًا كما صنع هدفين.

نظام بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024

تتكون البطولة من أربع مراحل رئيسية

الدور الأول: يستضيف الفائز بدوري أبطال آسيا 2023-2024 (أو دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 بناءً على القرعة)، الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا 2024.

يستضيف الفائز بدوري أبطال آسيا 2023-2024 (أو دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 بناءً على القرعة)، الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا 2024. الدور الثاني: يستضيف الفائز بدوري أبطال آسيا 2023-2024 (أو دوري أبطال أفريقيا 2023-2024)، الفائز بالدور الأول، أما الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف 2024 فيلعب ضد الفائز بكأس ليبرتادوريس 2024 على ملعب أحد الفريقين.

يستضيف الفائز بدوري أبطال آسيا 2023-2024 (أو دوري أبطال أفريقيا 2023-2024)، الفائز بالدور الأول، أما الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف 2024 فيلعب ضد الفائز بكأس ليبرتادوريس 2024 على ملعب أحد الفريقين. نصف النهائي: يلتقي الفائزان من مباراتي الدور الثاني.

يلتقي الفائزان من مباراتي الدور الثاني. النهائي: يواجه الفائز بالمباراة الفاصلة، بطل دوري أبطال أوروبا 2023-2024 (ريال مدريد).

إقرأ أيضًا:

برشلونة يقتنص انتصارًا مثيرًا على دورتموند في دوري أبطال أوروبا

رسميًا.. السعودية تستضيف كأس العالم 2034