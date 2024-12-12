تطورات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول.. مفاجآت نارية

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بخصوص تجديد عقد محمد صلاح مع نادي ليفربول بعد العروض التي تلقاها مؤخرًا للظفر بخدماته.

وأفادت تقارير صحفية أن محمد صلاح اقترب بشدة من تجديد عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي الذي ينتهي عقده مع الريدز بنهاية الموسم الجاري.

ويحق لـ محمد صلاح قائد منتخب مصر التوقيع لأي نادِ يرغب في الانتقال إليه بدايًة من يناير القادم قبل نهاية عقده مع ليفربول بـ6 شهور.

محمد صلاح يقترب من تجديد عقده مع ليفربول

وبحسب شبكة سكاي سبورتس فإن الاتفاق أصبح قريبًا بين نادي ليفربول وممثلي اللاعب محمد صلاح حيث سيظل في صدارة قائمة الأعلى أجرًا في الفريق، حتى في حال تجديد عقود الثنائي فان دايك وأرنولد.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن إدارة ليفربول ترى أنه بخلاف أهمية محمد صلاح مع الفريق على المستوى الرياضي، أنه يمتلك قيمة كبيرة بين الجماهير خارج الملعب، وهو ما يضعه في صدارة أعلى اللاعبين أجرًا.

محمد صلاح- ليفربول

أوضحت سكاي سبورتس أن إدارة ليفربول تريد تقديم نفس الراتب 350 ألف جنيه إسترليني بجانب أن يكون عقد محمد صلاح مدته عامًا واحدًا فقط مع إمكانية التمديد لعام آخر.

ويستعد فريق الكروي الأول بنادي ليفربول للمواجهة المرتقبة ضد فولهام في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستنطلق مواجهة ليفربول ضد فولهام يوم السبت المقبل 14 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.



ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2024/2025

ويعرض “ الموجز” جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حت الأن :



1- نادي ليفربول - 35 نقطة

2. تشيلسي، 31 نقطة.

2. أرسنال ، 29 نقطة

4. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

5. نوتينجهام، 25 نقطة.

6. أستون فيلا، 25 نقطة.

7. برايتون، 24 نقطة.

8. بورنموث، 24 نقطة.

9. برينتفورد، 23 نقطة.

10. فولهام، 23 نقطة.

11. توتنهام، 20 نقطة.

12. نيوكاسل، 20 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 19 نقطة.

14. وست هام، 15 نقطة.

15. إيفرتون، 14 نقطة.

16. ليستر سيتي، 14 نقطة.

17.كريستال بالاس، 13 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 9 نقاط.

19. وولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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