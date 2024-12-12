تاريخ مواجهات توتنهام ضد جلاسكو رينجرز قبل مواجهة الليلة بالدوري الأوروبي

جماهير كرة القدم علي موعد الليلة مع مواجهة مثيرة تجمع توتنهام ضد جلاسكو رينجرز ، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي 2024-2025.

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز خلال هذه المباراة ولا شيء سواه لتحسين أوضاعهما في جدول ترتيب الدوري الأوروبي حيث يحتل فريق توتنهام المركز الـ9 برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق جلاسكو رينجرز المركز الـ 8 برصيد 10 نقاط.

تاريخ مواجهات توتنهام ضد جلاسكو رينجرز

التقي الفريقين في 4 مواجهات حيث حقق توتنهام الفوز في 3 مناسبات فيما فاز جلاسكو رينجرز في جولة واحدة وأحرز توتنهام خلال تلك المواجهات 10 أهداف فيم سجل جلاسكو رينجرز 7 أهداف.

موعد مواجهة توتنهام ضد جلاسكو رينجرز

مواجهة فريق توتنهام ضد نظيره جلاسكو رينجرز، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي 2024-2025.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد جلاسكو رينجرز

يمكنك متابعة المباراة التي تجمع توتنهام ضد جلاسكو رينجرز، بمسابقة الدوري الأوروبي 2024-2025 حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" في المنطقة العربية، وتحديدا عبرقناة beIN Sports HD 1.

توتنهام ضد جلاسكو رينجرز

تشكيل توتنهام المتوقع ضد جلاسكو رينجرز

يرصد الموجز تشكيل فريق توتنهام المتوقع ضد جلاسكو رينجرز وجاء كالأتي..

حراسة المرمى: فورستر.

خط الدفاع: بيدرو بورو- كريستيان روميرو- فان دي فين- ديستني أودوجي.

وسط الميدان: يفيس بيسوما- بابا سار- كولوسيفسكي.

خط الهجوم: برينان جونسون- دومينيك سولانكي- سون هيونج مين.

تشكيل جلاسكو رينجرز المتوقع ضد توتنهام

حراسة المرمى: الان مكجريجور

خط الدفاع : جميس تافيرنير- كونور جولدسون- جون لوندسترام- كالفن باسي

خط الوسط : بورنا باريسيتش - ريان جاك - أريبو

خط الهجوم : جلان كامارا - رايت - ريان كينت

مباريات الدوري الأوروبي الليلة

يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره فيكتوريا بلزن ، في المباراة التي تجمعهما على ملعب دووسان أرينا في الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي 2024-2025.

موعد قمة مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن

تنطلق مباراة فريق مانشستر يونايتد نظيره فيكتوريا بلزن، في تمام الساعة الـ 7:45 مساء اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي 2024-2025.

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