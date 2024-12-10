موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مان يونايتد في قمة البريميرليج والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكرة الإنجليزية، ديربي مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد، في قمة الجولة الـ 16 ببطولة الدوري الإنجليزي، التي تشهد صراعا شرسا علي مراكز الصدارة بين ليفربول وتشيلسي وأرسنال وسط تراجع مانشستر سيتي.

تستمرمنافسات الجولة الـ 16 من البطولة علي مدار أيام 14 و15 و16 ديسمبر الجاري و ستكون ضربة البداية بمباراة فريق ليفربول ضد نظيره فولهام، في الخامسة مساء السبت المقبل 14 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد ، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة البريميرليج للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأحد المقبل 15 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

تنقل قمة فريق مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد ، عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

مواعيد مباريات الجولة الـ 16 بـ الدوري الإنجليزي

يرصد الموجز فيما يلي مواعيد مباريات الجولة الـ 16 للبريميرليج ويأتي كالأتي..

مباريات السبت 14 ديسمبر

إيفرتون ضد أرسنال - 5 مساء

ليفربول ضد فولهام - 5 مساء

ليستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد - 5 مساء

إبسويتش تاون ضد وولفرهامبتون - 5 مساء

أستون فيلا ضد نوتينجهام فورست - 7:30 مساء

مباريات الأحد 15 ديسمبر

كريستال بالاس ضد برايتون - 4 مساء

مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد - 6:30 مساء

تشيلسي ضد برينتفورد - 9 مساء

توتنهام ضد ساوثهامبتون - 9 مساء

مباريات الاثنين 16 ديسمبر

وست هام ضد بورنموث -10 مساء

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل مباريات الجولة الـ16ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 35 نقطة

2. تشيلسي، 31 نقطة.

2. أرسنال ، 29 نقطة

4. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

5. نوتينجهام، 25 نقطة.

6. أستون فيلا، 25 نقطة.

7. برايتون، 24 نقطة.

8. بورنموث، 24 نقطة.

9. برينتفورد، 23 نقطة.

10. فولهام، 23 نقطة.

11. توتنهام، 20 نقطة.

12. نيوكاسل، 20 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 19 نقطة.

14. وست هام، 15 نقطة.

15. إيفرتون، 14 نقطة.

16. ليستر سيتي، 14 نقطة.

17.كريستال بالاس، 13 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 9 نقاط.

19. وولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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