التشكيل المتوقع لمباراة توتنهام ضد جلاسكو رينجرز بالدوري الأوروبي

عشاق الكرة الأوروبية، علي موعد مع مباراة توتنهام ضد جلاسكو رينجرز ، والتي تجمعهما في الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي 2024-2025.

يبحث كل من توتنهام وجلاسكو عن تحقيق الفوز خلال هذه المباراة لتحسين ترتيبهما في جدول ترتيب الدوري الأوروبي حيث يحتل فريق توتنهام المركز الـ9 برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق جلاسكو رينجرز المركز الـ 8 برصيد 10 نقاط.

موعد قمة توتنهام أمام جلاسكو رينجرز

تنطلق مباراة فريق توتنهام ضد نظيره جلاسكو رينجرز، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي 2024-2025.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام أمام جلاسكو رينجرز

يمكنك مشاهدة مباراة توتنهام ضد جلاسكو رينجرز، بمسابقة الدوري الأوروبي 2024-2025 حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" في المنطقة العربية، وتحديدا عبرقناة beIN Sports HD 1.

توتنهام ضد جلاسكو رينجرز

تشكيل توتنهام المتوقع ضد جلاسكو رينجرز

يرصد الموجز تشكيل فريق توتنهام المتوقع ضد جلاسكو رينجرز وجاء كالأتي..

حراسة المرمى: فورستر.

خط الدفاع: بيدرو بورو- كريستيان روميرو- فان دي فين- ديستني أودوجي.

وسط الميدان: يفيس بيسوما- بابا سار- كولوسيفسكي.

خط الهجوم: برينان جونسون- دومينيك سولانكي- سون هيونج مين.

تشكيل جلاسكو رينجرز المتوقع ضد توتنهام

حراسة المرمى: الان مكجريجور

خط الدفاع : جميس تافيرنير- كونور جولدسون- جون لوندسترام- كالفن باسي

خط الوسط : بورنا باريسيتش - ريان جاك - أريبو

خط الهجوم : جلان كامارا - رايت - ريان كينت

مباريات الدوري الأوروبي الليلة

جماهير كرة القدم، تترقب مواجهة مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن ، والتي تجمعهما على ملعب دووسان أرينا في الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي 2024-2025.

موعد قمة مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن

تنطلق مباراة فريق مانشستر يونايتد نظيره فيكتوريا بلزن، في تمام الساعة الـ 7:45 مساء اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي 2024-2025.

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