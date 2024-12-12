تردد قناة أون تايم سبورت hd نايل سات لمشاهدة مباريات الدوري المصري

يزداد البحث في الساعات الماضية عن تردد قناة أون تايم سبورت من جانب عشاق وجماهير الدوري المصري الممتاز والمسابقات المحلية، ،والتي تعد هي الناقل الحصري والوحيد لمباريات المسابقة المحلية في نسختها الجارية 2024-2025.

قناة أون تايم سبورت

وانطلقت منافسات بطولة الدوري المصري خلال الشهر الماضي بنظامه الحديث على أن تستمر حتى مايو المقبل، وتقوم قناة أون تايم سبورت بنقل اللقاءات بصورة مباشرة عبر شاشتها الأولى والثانية عبر القمر الصناعي نايل سات.

ويُقدم " الموجز " لمتابعيه الترددات التي يمكنهم من خلالها استقبال قناة " أون تايم سبورت" الناقل الحصري والوحيد للقاءات الدوري المصري والمسابقات المحلية فضلًا عن عدد من المباريات العالمية الأخيرة ومنتخب مصر.



تردد قناة أون تايم سبورت على النايل سات



القمر الصناعي - نايل سات

تردد القناة - 11861.

معدل الترميز - 27500.

معدل الاستقطاب - عمودي.

عامل تصحيح الخطأ - 5/6.

جودة الصورة - HD.

أون تايم سبورت

تردد قناة أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي - النايل سات

تردد القناة - 11861

الاستقطاب - عمودي.

معدل الترميز - 27500.

عامل تصحيح الخطأ - 5/6

جودة الصورة - HD.

تردد قناة أون تايم سبورت على عرب سات



القمر الصناعي - عرب سات

تردد القناة - 12379.

معدل الترميز - 27500.

معدل الاستقطاب - أفقي.

عامل تصحيح الخطأ - 5/6.

جودة الصورة - HD.

تردد اخر لـ قناة أون تايم سبورت HD

تردد القناة: 11747.

معدل ترميز القناة: 27500.

عامل تصحيح الخطأ - 5/6

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2024/2025

1. المصري - 10 نقاط

2. الزمالك - 9 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4. بيراميدز - 7 نقاط

5. سيراميكا - 7 نقاط

6. فاركو - 7 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

8. طلائع الجيش - 7 نقاط

9. زد -5 نقاط

10. سموحة - 5 نقاط

11. غزل المحلة -4 نقاط

12. إنبي - 4 نقاط

13. الاسماعيلي - 4 نقاط

14. الجونة - 3 نقاط

15. فيوتشر - 3 نقاط

16. بتروجيت - نقطتين

17. البنك الأهلي - نقطتين

18. حرس الحدود - نقطة.



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