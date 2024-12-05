تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة فعاليات قرعة كأس العالم للأندية بشكل حصري

تبحث عشاق كرة القدم، وتحديدًا جماهير الأهلي، عن تردد قناة أون تايم سبورت المجانية، والتي ستقوم بنقل فعاليات قرعة كأس العالم للأندية 2025، المقرر إقامتها في ولاية ميامي الأمريكية، بنظام جديد اعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويشارك في مونديال الأندية 2025، 32 فريقًا للمرة الأولى في التاريخ، ويأتي من ضمنهم 5 فرق عربية وهم: "الأهلي - الهلال - العين الإماراتي - الترجي التونسي، الوداد المغربي".

قرعة كأس العالم للأندية

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025

تنطلق مراسم قرعة بطولة كأس العالم للأندية نسخة 2025، اليوم الخميس، في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والواحدة ظهرًا بتوقيت الولايات المتحدة، في مدينة ميامي الأمريكية.

تردد قناة أون تايم سبورت ON Time sports

تذاع فعاليات قرعة كأس العالم للأندية، على قناة أون تايم سبورت المجانية المفتوحة، على القمر الصناعي المصري نايل سات.

تردد أون تايم سبورت 1

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11681.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12303.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

وسوف يتم أيضًا بث قرعة كأس العالم للأندية 2025، عبر قناة FIFA عبر يوتيوب، وقنوات bein Sports، وأبو ظبى الرياضية، وقناة الإخبارية السعودية.

تصنيف الفرق في قرعة كأس العالم للأندية 2025

التصنيف الأول

مانشستر سيتي الإنجليزي – ريال مدريد الإسباني – بايرن ميونيخ الألماني – باريس سان جيرمان الفرنسي – فلامينجو البرازيلي – بالميراس البرازيلي – ريفير بليت الأرجنتيني – فلومينينسي البرازيلي.

التصنيف الثاني

تشيلسي الإنجليزي – بروسيا دورتموند الألماني – إنتر الإيطالي – بورتو البرتغالي – أتليتكو مدريد الإسباني – بنفيكا البرتغالي – يوفنتوس الإيطالي – رد بول سالزبورج النمساوي.

التصنيف الثالث

الهلال السعودي – أولسان هيونداي الكوري – الأهلي المصري – الوداد المغربي – مونتيري المكسيكي – كلوب ليون المكسيكي – بوكا جونيورز الأرجنتيني – بوتافوجو البرازيلي.

التصنيف الرابع

أوراوا ريدز الياباني – العين الإماراتي – الترجي التونسي – ماميلودي صنداونز – باتشوكا المكسيكي – سياتل ساوندرز الأمريكي – إنتر ميامي الأمريكي – أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

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