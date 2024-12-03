مواعيد مباريات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري.. مواجهات بين الكبار

تترقب الجماهيرالمصرية، مواعيد مباريات الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري، عقب نهاية مباريات الجولة الرابعة التي شهدت تحقيق نتائج سلبية للكبار فقد تلقي بيراميدزالهزيمة ضد المصري، وتعثر الأهلي بالتعادل ضد البنك الأهلي بينما نجا الزمالك من فخ المحلة وحقق فوزا كبيرا برباعية نظيفة.

بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري تشهد منافسة شرسة بين جميع الفرق في ظل النظام الاستثنائي للبطولة وسعي جميع الفرق لحجز مكانها بين أهل القمة لتفادي صراع الهروب من الهبوط.

مواعيد مباريات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري

تأتي مواعيد مباريات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري كالأتي..

مباريات الخميس 19 ديسمبر

حرس الحدود ضد المصري البورسعيدي - 5 مساء

طلائع الجيش ضد بتروجت - 5 مساء

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا - 8 مساء



مباريات الجمعة 20 ديسمبر

الجونة ضد إنبي - 5 مساء

مودرن سبورت ضد البنك الأهلي - 5 مساء

فاركو ضد زد اف سي - 8 مساء

مباريات السبت 21 ديسمبر

غزل المحلة ضد الاتحاد السكندري - 5 مساء

الإسماعيلي ضد بيراميدز - 8 مساء

فيما تم تأجيل لقاء الأهلي وسموحة ضمن هذه الجولة لارتباطات الفريق القارية والدولية.

الدوري المصري

جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة الخامسة

يرصد الموجز، جدول ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة حيث يتصدر النادي المصري، جدول ترتيب الدوري، ويأتي ترتيب الفرق كالتالي..

1. المصري - 10 نقاط

2. الزمالك - 9 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4. بيراميدز - 7 نقاط

5. سيراميكا - 7 نقاط

6. فاركو - 7 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

8. طلائع الجيش - 7 نقاط

9. زد -5 نقاط

10. سموحة - 5 نقاط

11. غزل المحلة -4 نقاط

12. إنبي - 4 نقاط

13. الاسماعيلي - 4 نقاط

14. الجونة - 3 نقاط

15. فيوتشر - 3 نقاط

16. بتروجيت - نقطتين

17. البنك الأهلي - نقطتين

18. حرس الحدود - نقطة.

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