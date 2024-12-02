دوري أبطال آسيا| التعادل السلبي يسيطر على مواجهة النصر والسد في الشوط الأول

حسم التعادل السلبي، نتيجة مباراة النصر السعودي والسد القطري، خلال االمباراة المقامة حاليًا على ملعب الأول بارك، ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة. التفاضيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

تألق بينتو ماتيوس، حارس مرمى النصر، وتصدى لانفراد لـ غونزاليس، وترتد الكرة بهجمة خطيرة للنصر أنهاها تاليسكا بتسديدة كادت تسكن الشباك، ولكن تصدم بالقائم الأيسر لمرمى السد، في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 31، تقدم أكرم عفيف، لاعب السد القطري، بمجهود فردي وسدد كرة صاروخية مرت فوق عارضة مرمى النصر.

مباراة النصر والسد القطري

التشكيل الرسمي لفريق النصر أمام السد القطري

حراسة المرمى: بينتو ماتيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، إيمريك لابورت، علي لاجامي، سالم النجدي.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، عبد الرحمن غريب.

خط الهجوم: ساديو ماني، جابرييل أنجيلو، أندرسون تاليسكا.

ويغيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن مواجهة النصر ضد السد القطري، حيث قرر ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق النصر،إراحة اللاعب لتجهيزه للمباراة المقبلة أمام الاتحاد في دوري روشن السعودي.

التشكيل الرسمي لـ السد القطري ضد النصر السعودي

حراسة المرمى: مشعل برشم.

خط الدفاع: طارق سلمان، باولو أوتافيو، خوخي بوعلام، رومان سايس.

خط الوسط: محمد كمارا، محمد وعد، مصطفى طارق، يوسف عطال.

خط الهجوم: كريستو جونزاليس، أكرم عفيف.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد اليوم في دوري أبطال آسيا

تنقل مباراة النصر والسد القطري في دوري أبطال آسيا على القنوات التالية:

SSC 1 HD.

bein Sports 1 AFC HD.

الكأس 9 HD.

AD Sport Premium 2 HD

معلقين مباراة النصر والسد اليوم في دوري أبطال آسيا

قناة SSC - عبد الله الحربي وحاتم بطيشة.

قناة بي إن سبورت - علي سعيد الكعبي.

قناة أبو ظبي - حازم عبد السلام .

قناة الكأس - خليل البلوشي.

تأهل النصر السعودي، للدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا، حيث جمع 13 نقطة من خمس مباريات، ويأتي في المركز الثالث، ويأمل في تحقيق انتصار جديد ليبقى في صدارة المجموعة.

بينما يحتاج السد لتحقيق الفوز في هذه المباراة ليضمن تأهله، إذ يحتل المركز الخامس في مجموعته برصيد 9 نقاط، ويأمل في الحصول على النقاط الثلاث للوصول إلى الدور المقبل.

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