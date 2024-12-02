دوري أبطال آسيا| التعادل يحسم المواجهة المثيرة بين الأهلي السعودي واستقلال طهران

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الأهلي السعودي واستقلال طهران الإيراني، بثنائية لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف مباراة الأهلي السعودي ضد استقلال طهران في دوري أبطال آسيا

نجح استقلال طهران، في افتتاح نتيجة المباراة، عن طريق رفائييل سيلفا، في الدقيقة 42 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء فشل إداورد ميندي، حارس مرمى الأهلي، من التصدي لها.

وتمكن الأهلي السعودي، في تعديل الكفة عن طريق المهاجم الإنجليزي، أيفان توني، في الدقيقة الثامنة من الوقت الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.

سجل اللاعب محمد حسين، الهدف الثاني لصالح فريقه الاستقلال، من تسديدة عالمية على الطائر، ومن خارج منطقة الجزاء، فشل ميندي في التعامل معها.

ركلة جزاء أخرى للأهلي يسجلها توني.. استطاع إيفان توني، تسجيل هدف التعادل للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 86 أسكنها على يسار حارس استقلال.

مباراة الأهلي السعودي واستقلال طهران

وبتلك النتيجة، يأتي الأهلي في صدارة جدول ترتيب دوري أبطال آسيا، برصيد 16 نقطة، بالفوز على برسبوليس 1-0، ثم الوصل 2-0، وتغلب على الريان 2-1، وألحق هزيمة ثقيلة بالشرطة العراقي 5-1، قبل أن يواصل تألقه بالفوز على العين الإماراتي 2-1، والتعادل مع استقلال طهران 2-2.

بينما يحتل استقلال طهران المركز الثامن برصيد 5 نقاط فقط، بفوزه على الغرافة القطري 3-0، لكنه تراجع بعد خسارته أمام السد 2-0، والنصر 1-0، ثم تلقى هزيمة كبيرة من الهلال السعودي 3-0، وتعادل سلبيًا مع باختاكور الأوزبكي، والتعادل مع الأهلي السعودي.

تشكيل الأهلي السعودي أمام استقلال طهران الإيراني

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي- ميريح ديميرال- روجير إيبانيز- سعد بالعبيد.

خط الوسط: أليكساندر- فرانك كيسيه- سميحان النابت- فهد الرشيدي.

خط الهجوم: إيفان توني - رياض محرز.

وغاب عن مواجهة الاستقلال، البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم الأهلي، بسبب إصابة عضلية، والإسباني جابري فيجا، بسبب إصابة عضلية أيضًا تعرض لها، في مباراة الوحدة الماضية بالدوري السعودي.

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