موعد مباراة المنتخب السعودي والبحرين بكأس الخليج 2024-2025

يحتضن ملعب جابر الأحمد، بدولة الكويت، مباراة منتخب السعودية، ونظيره البحرين، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

موعد مباراة منتخب السعودية القادمة في كأس الخليج

يواجه المنتخب السعودي، نظيره البحريني، يوم الأحد 22 ديسمبر 2024، في الساعة الثامنة والنصف مساءً، على ملعب جابر الأحمد، في إطار منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الخليج.

ويتواجد المنتخب السعودي، ضمن المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي إلى جانب العراق واليمن والبحرين.

المنتخب السعودي

وأعلن اتحاد الكرة السعودي، أنه المنتخب الأخضر، سيواجه ترينيداد وتوباغو في مباراة ودية مغلقة، ستقام يوم الثلاثاء 17 ديسمبر، في الساعة الـ 7:45 مساءً، قبل التوجه إلى الكويت استعداداً لخوض بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 26”.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب السعودي إلى الكويت، يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، عبر مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض.

ويقيم المنتخب السعودي بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، معسكراً إعدادياً في الرياض بالفترة من 13 حتى 20 ديسمبر، داخل نادي الشباب، استعداداً لبطولة خليجي 26.

موعد مباريات منتخب السعودية في دور المجموعات ببطولة كأس الخليج 2024

المواجهة الأولى: السعودية ضد البحرين، الساعة 8:30 مساءً يوم الأحد 22 ديسمبر، ملعب جابر الأحمد.

المواجهة الثانية: السعودية ضد اليمن، الساعة 5:25 مساءً يوم الأربعاء 25 ديسمبر، ملعب جابر آل مبارك.

المواجهة الثالثة: السعودية ضد العراق، الساعة 5:30 مساءً يوم السبت 28 ديسمبر، ملعب جابر الأحمد الدولي.

قائمة منتخب السعودية في كأس الخليج

حراسة المرمى: أحمد الكسار، محمد اليامي، محمد العويس، نواف العقيدي.

خط الدفاع: ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالإله العمري، علي لاجامي، حسان التمبكتي، مهند الشنقيطي، سلطان الغنام.

خط الوسط: ناصر الدوسري، عبدالإله المالكي، عبدالله الخيبري، مصعب الجوير، عبدالملك العييري، محمد كنو، نواف بوشل، فيصل الغامدي، محمد القحطاني.

خط الهجوم: سالم الدوسري، عبدالله الحمدان، أيمن فلاته، عبدالله رديف، فراس البريكان، صالح الشهري، عبدالعزيز العثمان، هارون كمارا.

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