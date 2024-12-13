نجم ليفربول يقترب من ريال مدريد مجانًا برعاية بيلينجهام

يستهدف نادي ريال مدريد الإسباني إلى حسم صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتعزيز صفوفه في الموسم الجديد.

ويأمل نادي ريال مدريد الإسباني في إبرام صفقات قوية قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في شهر يونيو المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووضع نادي ريال مدريد أكثر من اسم على طاولة المفاوضات لتعزيز صفوف الملكي في الفترة القادمة على رأسها الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد الظهير الأيمن لـ ليفربول.

بيلينجهام يساعد ريال مدريد لضم أرنولد

وكشفت تقارير صحفية إسبانية فإن الإنجليزي بيلينجهام نجم ريال مدريد، يستعد للتعاقون مع النادي الملكي لإبراهم صفقة التعاقد مع مواطنه أرنولد في الصيف المقبل.

أرنولد- ليفربول

ووفقًا لما أكدته شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن جود بيلينجهام يعمل بجد لإقناع مواطنه ترينت ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول بالانتقال إلى صفوف الملكي في الصيف القادم.

وينتهي عقد أرنولد مع فريق ليفربول عقب انتهاء الموسم الجاري وهو ما يعني أنه في غضون أسابيع قليلة، يمكنه رسميا بدء المحادثات مع أندية أخرى دون العودة لناديه.

ويخطط ريال مدريد للتعاقد مع نجم ليفربول مجانا في الصيف المقبل، خاصة بعدما أكد اللاعب، البالغ من العمر 26 عاما، رغبته في الفوز بجائزة الكرة الذهبية وهو ما يحظى به لاعبي المرينجي على عكس الريدز.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

ويستعد فريق الكروي الأول بـ نادي ريال مدريد للمواجهة المرتقبة ضد رايو فاليكانو في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني موسم 2024/2025.

وستنطلق مواجهة الريال أمام رايو فاليكانو ي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ترتيب الدوري الإسباني

ويرصد " الموجز " جدول ترتيب الليجا الإسبانية قبل مواجهة الريال أمام فاليكانو على النحو التالي:

1.نادي برشلونة، 38 نقطة.

2. ريال مدريد، 36 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 35 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 32 نقطة.

5. فياريال، 26 نقطة.

6. ريال سوسيداد، 24 نقطة.

7. ريال مايوركا، 24 نقطة.

8. أوساسونا، 24 نقطة.

9. جيرونا، 22 نقطة.

10. سيلتا فيجو، 21 نقطة.

11. ريال بيتيس، 21 نقطة.

11. إشبيلية، 19 نقطة.

12. رايو فاييكانو، 19 نقطة.

14. لاس بالماس، 18 نقطة.

15. خيتافي، 16 نقطة.

16. ألافيس، 15 نقطة.

17. ليجانيس 15 نقطة.

18. إسبانيول، 13 نقاط.

19. فالنسيا، 10 نقاط.

20. بلد الوليد، 9 نقاط.

إقرأ أيضًا:

برشلونة يقتنص انتصارًا مثيرًا على دورتموند في دوري أبطال أوروبا

جدول مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025