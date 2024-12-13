موعد مباراة ريال مدريد القادمة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب يريزا ريفيرو، مباراة ريال مدريد ورايو فايكانو، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فايكانو في الدوري الإسباني

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، نظيره رايو فايكانو، يوم السبت 14 ديسمبر 2024، في الساعة العاشرة مساءً، في إطار منافسات الجولة الـ 17 من الدوري الإسباني.

فريق ريال مدريد

ويدخل الريال مباراته أمام فاليكانو بحثًا عن تحقيق انتصاره الثالث على التوالي، بعدما تغلب على جيرونا بثلاثية نظيفة في الدوري ثم فاز على أتالانتا (3-2) في دوري أبطال أوروبا.

ولن تكون مهمة الريال سهلة في تحقيق الفوز على رايو فايكونا، خاصة أن آخر مباراتين بينهما في الدوري، انتهت بالتعادل، كما أن آخر 5 مباريات جمعتهما شهدت فوز الريال في مباراتين وفوز فاليكانو في مباراة، مما يعني أن المنافس لن يكون سهلًا للفريق الملكي.

ويتواجد فريق ريال مدريد، في المركز الثاني من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز 2024 - 2025 برصيد 36 نقطة، بينما يحتل برشلونة الصدارة برصيد 38 نقطة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمباراة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

من المتوقع أن يعتمد كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، على الفريق التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فران جارسيا، أنطونيو روديجر، تشواميني، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: لوكا مودريتش، فيديريكو فالفيردي، داني سيبايوس.

خط الهجوم: جود بيلينجهام، فينيسيوس جونيور، براهيم دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني 2024 - 2025

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات الدوري الإسباني بالشرق الأوسط، وستخصص لمباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو قناة bein Sports HD 3.

جدول ترتيب الدوري الإسباني 2024-2025

برشلونة - (المباريات: 17 - الأهداف: 50 - النقاط: 38) ريال مدريد - (المباريات: 16 - الأهداف: 34 - النقاط: 36) أتلتيكو مدريد - (المباريات: 16 - الأهداف: 30 - النقاط: 35) أتلتيك بلباو - (المباريات: 17 - الأهداف: 26 - النقاط: 32) فياريال - (المباريات: 15 - الأهداف: 27 - النقاط: 26) ريال سوسيداد - (المباريات: 16 - الأهداف: 16 - النقاط: 24) أوساسونا - (المباريات: 16 - الأهداف: 22 - النقاط: 24) ريال مايوركا - (المباريات: 17 - الأهداف: 16 - النقاط: 24) جيرونا - (المباريات: 16 - الأهداف: 22 - النقاط: 22) سيلتا فيجو - (المباريات: 16 - الأهداف: 25 - النقاط: 21) ريال بيتيس - (المباريات: 16 - الأهداف: 18 - النقاط: 21) رايو فاليكانو - (المباريات: 15 - الأهداف: 15 - النقاط: 19) إشبيلية - (المباريات: 16 - الأهداف: 17 - النقاط: 19) لاس بالماس - (المباريات: 16 - الأهداف: 22 - النقاط: 18) خيتافي - (المباريات: 16 - الأهداف: 11 - النقاط: 16) ألافيس - (المباريات: 16 - الأهداف: 18 - النقاط: 15) ليجانيس - (المباريات: 16 - الأهداف: 14 - النقاط: 15) إسبانيول - (المباريات: 15 - الأهداف: 15 - النقاط: 13) فالنسيا - (المباريات: 14 - الأهداف: 13 - النقاط: 10) بلد الوليد - (المباريات: 16 - الأهداف: 11 - النقاط: 9)

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