ثنائية بيلينجهام ومبابي وصاروخية جولر تقود ريال مدريد للفوز على جيرونا بالليجا

انتصر فريق ريال مدريد على نظيره جيرونا بثنائية بيلينجهام ومبابي وصاروخية جولر، في الريمونتادا المثيرة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

اصطدم ريال مدريد مع منافسه جيرونا، مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بنسخة 2024-2025.

واكتسح ريال مدريد نظيره جيرونا بثلاثية نارية، في هذه المواجهة التي حسمها الفريق الملكي لصالحه بنتيجة 3-0.

ويستعرض لكم الموجز فيما يلي، أهداف مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم، وجدول ترتيب الدوري الإسباني والهدافين بعد فوز المرينيجي.

أهداف مباراة ريال مدريد وجيرونا

سجل أهداف ريال مدريد ضد جيرونا اليوم كل من، جود بيلينجهام في الدقيقة 36، وأردا جولر بالدقيقة 55، واختتمها كيليان مبابي بهدف رائع في الدقيقة 62.

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد اليوم

ويأتي جدول ترتيب الليجا بعد فوز ريال مدريد على جيرونا اليوم كالآتي..

1. برشلونة، 38 نقطة.

2. ريال مدريد، 36 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 32 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 29 نقطة.

5. فياريال، 26 نقطة.

6. ريال مايوركا، 24 نقطة.

7. أوساسونا، 23 نقطة.

8. جيرونا، 22 نقطة.

9. ريال سوسيداد، 21 نقطة.

10. سيلتا فيجو، 21 نقطة.

11 ريال بيتيس، 21 نقطة.

12. إشبيلية، 19 نقطة.

13. لاس بالماس، 18 نقطة.

14. رايو فاييكانو، 16 نقطة.

15. ليجانيس، 15 نقطة.

16. ألافيس، 14 نقطة.

17. خيتافي، 13 نقطة.

18. إسبانيول، 13 نقاط.

19. فالنسيا، 10 نقاط.

20. بلد الوليد، 9 نقاط

ريال مدريد - الدوري الإسباني

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد ثنائية بيلينجهام ومبابي اليوم

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد ثنائية بيلينجهام ومبابي اليوم على النحو التالي..

1. روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 16 هدفًا.

2 رافينها، برشلونة، 11 هدفًا.

3 أنتي بوديمير، أوساسونا، 9 أهداف.

4 كيليان مبابي، ريال مدريد، 9 أهداف.

5 فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 8 أهداف.

6 آيوزي بيريز، فياريال، 7 أهداف.

7 أويهان سانست، أتلتيك بلباو، 7 أهداف.

8 ألكسندر سورلوث، أتلتيكو مدريد، 6 أهداف.

9 دودي لوكيباكيو، إشبيلية، 6 أهداف.

10 لامين يامال، برشلونة، 5 أهداف.

11 بيلينجهام ، ريال مدريد ، 5 أهداف.

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