مبابي يقود تشكيل ريال مدريد ضد جيرونا في الدوري الإسباني

يقود الفرنسي كيليان مبابي، تشكيل ريال مديد ضد جيرونا في المباراة المنتظرة بينهما ببطولة الدوري الإسباني بموسم 2024-2025.

تبقى ساعات قليلة على انطلاق مباراة ريال مدريد ضد جيرونا التي تجمعهما ضمن فعاليات الجولة 17 من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز بنسختها الحالية.

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد جيرونا، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت، وذلك بتوقت القاهرة، أما في مكة المكرمة فتبدأ صافرتها في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن تشكيل فريقه الذي يخوض به مواجهة جيرونا، وتواجد على رأسه كيليان مبابي وجود بيلينجهام.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، تشكيل ريال مدريد ضد جيرونا اليوم في الدوري الإسباني وجدول ترتيب الليجا قبل هذا اللقاء.

تشكيل ريال مدريد ضد جيرونا

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ميندي، روديجر، تشواميني، فاسكيز.

خط الوسط: مودريتش، فالفيردي، أردا جولر.

خط الهجوم: بيلينجهام، كيليان مبابي، إبراهيم دياز.

وضمت دكة بدلاء ريال مدريد اليوم كل من، لونين، سيرجيو ميستري، سيبايوس، إندريك، فاييخو، فران جارسيا، أسينسيو، يانيز.

تشكيل ريال مدريد ضد جيرونا

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا

ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جيرونا اليوم في الدوري الإسباني اليوم عبر شاشة بي إن سبورت القطرية.

وتحديدًا عبر قناة beIN Sports HD 1، بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة ريال مدريد اليوم

ويأتي جدول ترتيب الليجا قبل هذه المباراة كالآتي..

1. برشلونة، 38 نقطة.

2. ريال مدريد، 33 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 32 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 29 نقطة.

5. فياريال، 26 نقطة.

6. ريال مايوركا، 24 نقطة.

7. أوساسونا، 23 نقطة.

8. جيرونا، 22 نقطة.

9. ريال سوسيداد، 21 نقطة.

10. سيلتا فيجو، 21 نقطة.

11 ريال بيتيس، 21 نقطة.

12. إشبيلية، 19 نقطة.

13. لاس بالماس، 18 نقطة.

14. رايو فاييكانو، 16 نقطة.

15. ليجانيس، 15 نقطة.

16. ألافيس، 14 نقطة.

17. خيتافي، 13 نقطة.

18. إسبانيول، 13 نقاط.

19. فالنسيا، 10 نقاط.

20. بلد الوليد، 9 نقاط.

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