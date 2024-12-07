يقدم لكم موقع وجريدة الموجز خدمة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد جيرونا التي تجمع بينهما في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2024-2025.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع منافسه جيرونا، مساء اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني بنسختها الحالية.

موعد و بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد جيرونا

وتقام مباراة ريال مدريد ضد جيرونا في الليجا، مساء اليوم السبت، وتحديدًا في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة الثانية عشر في أبو ظبي.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد جيرونا

ويمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد جيرونا في الدوري الإسباني اليوم عبر شاشة بي إن سبورت القطرية.

ويأتي قنوات بي إن سبورت عبر الأقمار الصناعية المختلفة، كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054.

الاستقطاب- أفقي.

الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 2/3.

معلق مباراة ريال مدريد وجيرونا

ويعلق على مباراة ريال مدريد وجيرونا اليوم، المتميز عصام الشوالي عبر قناة beIN Sports HD 1.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد جيرونا

ونقدم لكم خدمة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد جيرونا فور انطلاق صافرة المواجهة.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد جيرونا

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد جيرونا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: لوكا فاسكيز، راؤول أسينسيو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، أوريلين تشواميني، جود بيلينجهام.

الهجوم: رودريجو جوس، كيليان مبابي، إبراهيم دياز.

ويغيب عن ريال مدريد في مواجهة جيرونا اليوم، كل من، فينيسيوس جونيور، ديفيد ألابا، داني كارفخال، إيدير ميليتاو، وإدواردو كامافينجا.

تشكيل جيرونا المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: باولو جازانيجا.

خط الدفاع: دافيد لوبيز، لاديسلاف كرييتشي، دالي بليند.

الوسط: أرنو مارتينيز، دوني فان دي بيك، اوريول روميو، إيفان مارتن، ميجيل جوتيريز.

الهجوم: بريان جيل، بويان ميوفسكي.

قائمة ريال مدريد لمباراة جيرونا في الدوري الإسباني

وجاءت قائمة ريال مدريد التي يخوض بها مباراة جيرونا على النحو التالي..

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، سيرجيو ميستري.

الدفاع: لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، راوؤل أسينسيو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس، شيما أندريس.

خط الهجوم: جونزالو، إبراهيم دياز، كيليان مبابي، إندريك، رودريجو.

تاريخ مواجهات ريال مدريد وجيرونا

والتقى ريال مدريد مع جيرونا في 10 مباريات من قبل، انتصر الملكي في 3 مواجهات وانهزم في 3 جولات وتعادل في لقاء وحيد، و سجل لاعبو الريال 20 هدفًا، وتلقت شباكهم 16 هدفًا.

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