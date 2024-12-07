بيلينجهام يمنح التقدم لـ ريال مدريد ضد جيرونا في الشوط الأول بالليجا

منج الإنجليزي جود بيلينجهام نجم فريق ريال مدريد، التقدم للملكي على جيرونا في المباراة المثيرة التي تجمع بينهما حاليًا في بطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

تقابل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع منافسه جيرونا، مساء اليوم السبت، ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني بموسم 2024-2025.

وقاد بيلينجهام هجوم ريال مدريد ضد جيرونا في مباراة الليجا اليوم، بجانب كل من، إبراهيم دياز، وكيليان مبابي.

أهداف مباراة ريال مدريد وجيرونا

وبدأ مباراة ريال مدريد وجيرونا برتم بطئ، ولم يشكل أي منهما خطورة على الآخر، طوال أحداث الشوط الأول، حتى نجح جود بيلينجهام في خطف هدف التقدم للملكي في الدقيقة 36.

وانتهت أحداث الشوط الأول بتقدم الملكي على جيرونا بهدف دون رد، ويستعرض لكم الموجز فيما يلي خطة تشكيل ريال مدريد في هذه المباراة.

أهداف مباراة ريال مدريد وجيرونا

تشكيل ريال مدريد ضد جيرونا

وضم تشكيل ريال مدريد ضد جيرونا اليوم كل من،

في حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ميندي، روديجر، تشواميني، فاسكيز.

خط الوسط: مودريتش، فالفيردي، أردا جولر.

خط الهجوم: بيلينجهام، كيليان مبابي، إبراهيم دياز.

وجلس على دكة بدلاء ريال مدريد اليوم كل من، لونين، سيرجيو ميستري، سيبايوس، إندريك، فاييخو، فران جارسيا، أسينسيو، يانيز.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وجيرونا

ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد جيرونا اليوم في الدوري الإسباني اليوم عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports HD 1، بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هدف بيلينجهام اليوم

وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هدف بيلينجهام اليوم على النحو التالي..

1. روبرت ليفاندوفسكي، برشلونة، 16 هدفًا.

2 رافينها، برشلونة، 11 هدفًا.

3 أنتي بوديمير، أوساسونا، 9 أهداف.

4 كيليان مبابي، ريال مدريد، 8 أهداف.

5 فينيسيوس جونيور، ريال مدريد، 8 أهداف.

6 آيوزي بيريز، فياريال، 7 أهداف.

7 أويهان سانست، أتلتيك بلباو، 7 أهداف.

8 ألكسندر سورلوث، أتلتيكو مدريد، 6 أهداف.

9 دودي لوكيباكيو، إشبيلية، 6 أهداف.

10 لامين يامال، برشلونة، 5 أهداف.

11 بيلينجهام ، ريال مدريد ، 5 أهداف.

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