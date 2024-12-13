مدرب ليفربول يثنى على أداء محمد صلاح مع الريدز.. ماذا قال؟

أشاد المدير الفني لفريق ليفربول الهولندي آرني سلوت بالنجم المصري محمد صلاح، معتبرًا إياه من بين أهم لاعبي الريدز نظرًا للجودة العالية التي يتمتع بها.

وأوضح مدرب ليفربول أنه لا يشعر بالقلق بشأن تجديد عقود اللاعبين، مؤكدًا على أداء الفريق وجودتهم.

سلوت يُشيد بـ محمد صلاح مع ليفربول

وقال مدرب ليفربول عن محمد صلاح : "أعمل مع لاعبين ذوي جودة عالية هنا، ومحمد صلاح واحد منهم بالتأكيد".

وأضاف في حديثه " إنه المسؤول عن التسجيل وله دور في الدفاع، وقد ساهم في الحفاظ على نظافة شباكنا في العديد من المباريات".

محمد صلاح- ليفربول

وأضاف مدرب ليفربول : "سنواجه فريقًا جيدًا في مباراة فولهام، وعلينا تقديم أداء جيد للفوز. الجودة في الأداء مهمة، وضد أرسنال لم نتلقى أهداف ما عدا من الكرات الثابتة".

وعن اللاعب نونيز، قال: "لديه تأثير على الفريق بالتأكيد، حتى لو لم يسجل الأهداف التي نتوقعها. يساهم بجهده ويكون جزءًا من فريق يحقق الانتصارات ويسجل الأهداف".

وفيما يتعلق بلاعب كييزا، أشار سلوت: "يحتاج إلى دقائق للعب، ولكن بعد غيابه لعدة أشهر، يصعب على المدرب إعطائه الفرصة بسبب عدم اليقين".

وأنهى حديثه" قد يكون لديه الفرصة للمشاركة ضد ساوثهامبتون في الكأس. يجب أن يرفع مستوى لياقته البدنية ويحتاج إلى دقائق للعب".

موعد مباراة ليفربول المقبلة ضد فولهام

ويستعد فريق الكرة الأول بـ نادي ليفربول للمواجهة المرتقبة ضد فولهام في إطار منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإنجليزي غدًا السبت 14 ديسمبر الجاري.

وستنطلق مواجهة ليفربول أمام فريق فولهام في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب " أنفيلد".

ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2024/2025

يرصد الموجز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول ضد فولهام :

1- نادي ليفربول - 35 نقطة

2. تشيلسي، 31 نقطة.

2. أرسنال ، 29 نقطة

4. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

5. نوتينجهام، 25 نقطة.

6. أستون فيلا، 25 نقطة.

7. برايتون، 24 نقطة.

8. بورنموث، 24 نقطة.

9. برينتفورد، 23 نقطة.

10. فولهام، 23 نقطة.

11. توتنهام، 20 نقطة.

12. نيوكاسل، 20 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 19 نقطة.

14. وست هام، 15 نقطة.

15. إيفرتون، 14 نقطة.

16. ليستر سيتي، 14 نقطة.

17.كريستال بالاس، 13 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 9 نقاط.

19. وولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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