قصة هادئة وراء نجم لامع.. من هي ماجي زوجة محمد صلاح؟

تألق محمد صلاح مع ليفربول ليس مجرد قصة نجاح رياضية، بل هو انعكاس للعمل الجاد والإصرار على التفوق، منذ انضمامه إلى النادي في 2017، أصبح الملك المصري، واحدًا من أبرز نجوم كرة القدم في العالم، محققًا أرقامًا قياسية وجوائز مميزة مثل الحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويعد محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر نوفمبر الماضي، حيث وصل إلى 13 هدفًا هذا الموسم 2024، متساويًا مع إيرلينغ هالاند في سباق الحذاء الذهبي، بهذا، بالإضافة إلى أن صلاح، قدم 21 هدفًا وصناعة، هذا الموسم، مما يجعله متصدرًا بفارق أربعة أهداف عن أقرب منافسيه كول بالمر.

ولم يكن تألق محمد صلاح ليكتمل بدون الدعم القوي من خلف الكواليس، ومن أبرز الأشخاص الذين ساعدوه على الصعود إلى القمة هي زوجته ماجي صادق.

ماجي صادق - زوجة محمد صلاح

ورغم ابتعاد ماجي عن الأضواء، تلعب ماجي دورًا محوريًا في حياة صلاح، فهي الداعم الأول له في جميع مراحل حياته المهنية والشخصية، من خلال تواجدها معه في اللحظات الحاسمة والمهمة،والتي تظل مثالًا للهدوء والاحتفاظ بالتوازن بين الحياة العائلية والشخصية بعيدًا عن ضغوط الشهرة، مما يعكس قوة شراكتهم في تحقيق النجاحات.

من هي ماجي زوجة محمد صلاح؟

نشأتها

ولدت ماجي صادق، في 27 أكتوبر 1995، في قرية نجريج بمركز بسيون بمحافظة الغربية، نشأت في بيئة هادئة في مسقط رأسها حيث التقت بـ محمد صلاح في فترة الدراسة في مدرسة عياد طنطاوي.

درست ماجي في كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة الإسكندرية، قبل أن تنتقل إلى حياة جديدة مع زوجها محمد صلاح بعد زواجهما في عام 2013.

العلاقة مع محمد صلاح

تزوجت ماجي من محمد صلاح في عام 2013، أثناء احترافه في نادي بازل السويسري، ولديهم ابنتين هما "مكة" و"كيان".

الظهور الإعلامي والابتعاد عن الأضواء

تفضل ماجي الابتعاد عن الأضواء الإعلامية، حيث لا تظهر في وسائل الإعلام بشكل متكرر، تظهر أحيانًا في بعض الصور التي يشاركها زوجها عبر حساباته على "إنستجرام" أو في المباريات المهمة التي تحضرها لدعمه، كما أنها لا تمتلك أي حسابات رسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

التغيرات الشخصية

في عام 2022، أثارت ماجي اهتمام المتابعين بعد خسارتها الكبيرة للوزن، حيث ظهرت بشكل مختلف تمامًا أثناء احتفالها بحصول محمد صلاح على جائزة الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب في الدوري الإنجليزي، مما جعلها تبدو أصغر سنًا.

العمل الخيري

إلى جانب حياتها العائلية، تعمل ماجي كمسؤولة عن منظمة محمد صلاح الخيرية، وهي منظمة تهدف إلى تحسين حياة الآخرين والمشاركة في الأنشطة الخيرية لدعم المجتمع.

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