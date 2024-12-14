حقيقة توقيع محمد شريف لـ بيراميدز.. وشرط مثير بسبب الأهلي

حسم مصدر مقرب من محمد شريف مهاجم فريق الكروي الأول بـ نادي الخليج السعودي حقيقة توقيعه على عقود انتقاله لصفوف نادي بيراميدز.

وارتبط اسم محمد شريف مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف نادي بيراميدز عقب انتهاء عقده مع فريق الخليج السعودي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وترددت أنباء عديدة عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات قوية مع محمد شريف من أجل العودة لصفوف المارد الأحمر خلال الشتاء المقبل بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني

شرط محمد شريف للتوقيع لـ بيراميدز في الشتاء

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ" الموجز" أن ما يتردد عن توقيع محمد شريف على عقود انتقاله لصفوف نادي بيراميدز ليس له أساس من الصحة حتى الأن.

وأضاف المصدر أنه بالفعل تلقى محمد شريف عرضًا قويًا من نادي بيراميدز لإرتداء قميص الفريق السماوي في الفترة المقبلة ولكن لم يحدث أي توقيع من اللاعب.

محمد شريف- الخليج السعودي

وتابع المصدر أن محمد شريف يطمح العودة إلى النادي الأهلي في حال استقراره على الرجوع للدوري المصري حيث يحلم بالمشاركة في كأس العالم للأندية في يونيو المقبل.

وأشار المصدر إلى أنه في حال عدم إرسال عرضًا من النادي الأهلي لـ محمد شريف من أجل الحصول على خدماته سيتم النظر في العروض الأخرى من بينها بيراميدز.

وأنهى المصدر حديثه أن محمد شريف يمتلك أيضًا عرضين من ناديين في الخليج للظفر بخدماته بعد نهاية عقده مع الفريق السعودي خلال الشتاء المقبل.

موعد مباراة الخليج المقبلة في دوري روشن

ويستعد فريق الكروي الأول بنادي الخليج المحترف ضمن صفوفه محمد شريف للمواجهة المرتقبة ضد الرياض في إطار منافسات الجولة الـ14 من بطولة دوري روشن السعودي.

وستنطلق مواجهة الخليج أمام الرياض في 9 يناير المقبل وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

جدول ترتيب الدوري السعودي قبل مواجهة الخليج والرياض

1- الاتحاد 36 نقطة

2- الهلال 34 نقطة

3- القادسية 28 نقطة



4- النصر 25 نقطة

5- الأهلي 25 نقطة

6- الشباب 23 نقطة

7- الرياض 21 نقطة

8- الخليج 19 نقطة



9- التعاون 18 نقطة

10- ضمك 15 نقطة

11- الاتفاق 15 نقطة

12- الرائد 14 نقطة

13- العروبة 13 نقاط



14- الأخدود 12 نقاط

15- الخلود 10 نقاط

16- الوحدة 9 نقاط

17- الفيحاء 8 نقاط

18- الفتح 6 نقاط

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