نجم ريال مدريد يرفض الرحيل في الميركاتو الشتوي.. ما السر؟

رفض أحد لاعبي الفرق الكروي الأول بـ نادي ريال مدريد الرحيل عن صفوف النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت تقارير صحفية عن رفض اللاعب البرازيلي إندريك، مهاجم ريال مدريد، فكرة مغادرة النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

إندريك، البالغ من العمر 18 عامًا، مرتبط بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى 30 يونيو 2030.

سر رفض إندريك الرحيل عن ريال مدريد في الشتاء

ووفقًا لتقارير الصحفي البارز في سوق الانتقالات، فابريزيو رومانو، يبدو أن إندريك لا ينوي مغادرة ريال مدريد في يناير، حيث يسعى للتنافس والتألق مع الفريق تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

رومانو أشار إلى أن إندريك يدرك أهمية موسمه الأول مع ريال مدريد، حيث يعتبر التأقلم في بيئة جديدة واعتياد على نمط الحياة جزءًا أساسيًا من رحلته.

إندريك- ريال مدريد

ولم يتم التفاوض مع أي من أندية بلد الوليد أو روما أو ساوثهامبتون بشأن انتقاله في يناير.

إندريك يعاني من قلة اللعب مع ريال مدريد هذا الموسم بسبب تفضيل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي للاعبين الهجوميين الآخرين.

شارك اللاعب في 14 مباراة مع الفريق في مختلف المسابقات هذا الموسم، غالبًا كبديل، وسجل هدفين وقدم تمريرة حاسمة.

موعد مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو

ويستعد فريق الكروي الأول بـ نادي ريال مدريد للمواجهة المرتقبة أمام رايو فاليكانو في إطار منافسات الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإسباني على ملعب الأخير.

وستنطلق مواجهة ريال مدريد أمام نظيره رايو فاليكانو في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة ريال مدريد ورايو فاليكانو

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق مباريات الجولة الـ 17 للبطولة يرصده موقع الموجز و يأتي كما يلي :

1.نادي برشلونة، 38 نقطة.

2. ريال مدريد، 36 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 35 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 32 نقطة.

5. فياريال، 26 نقطة.

6. ريال سوسيداد، 24 نقطة.

7. ريال مايوركا، 24 نقطة.

8. أوساسونا، 24 نقطة.

9. جيرونا، 22 نقطة.

10. سيلتا فيجو، 21 نقطة.

11. ريال بيتيس، 21 نقطة.

11. إشبيلية، 19 نقطة.

12. رايو فاييكانو، 19 نقطة.

14. لاس بالماس، 18 نقطة.

15. خيتافي، 16 نقطة.

16. ألافيس، 15 نقطة.

17. ليجانيس 15 نقطة.

18. إسبانيول، 13 نقاط.

19. فالنسيا، 10 نقاط.

20. بلد الوليد، 9 نقاط.

اقرأ أيضًا:

عزيز بنيج يكشف لـ الموجز فرص تأهل العرب في مونديال الأندية وتميمة الحظ

أسطورة المغرب لـ الموجز: مهمة الوداد صعبة في كأس العالم وديناميكية السيتي لا تنتهي