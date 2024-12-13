مدرب ريال مدريد السابق يتوقع عبر الموجز الفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا

توقع البرازيلي باولو كامبوس مدرب ريال مدريد السابق، الفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال 2024، وذلك من خلال تصريحه الخاص لموقع الموجز.

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، مواجهة هامة ضد نظيره باتشوكا المكسيكي، في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد باتشوكا المكسيكي، مساء يوم السبت الموافق 14 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وسيتواجه الفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا، مع ريال مدريد الإسباني، في نهائي كأس القارات، المقرر إقامته في دولة قطر.

وأكد باولو كامبوس مدرب ريال مدريد السابق، في حواره الخاص معنا، على أن الأهلي يمتلك فنيات جيدة، كما أنه المرشح الأبرز للتأهل إلى النهائي.

باولو كامبوس لـ الموجز: الأهلي سيفوز على باتشوكا وسيقابل ريال مدريد في النهائي

وقال مدرب ريال مدريد السابق لـ الموجز: "يوم السبت الأهلي يمثل مصر والكرة الافريقية".

وأضاف: “فريق الأهلي شاهد أداء باتشوكا في المباراة الماضية ضد بوتافوجو البرازيلي، لقد رأوا النقاط الجيدة ونقاط الضعف، لذا، يجب عليه أن يغتنم هذه الميزة في مواجهته يوم السبت القادم”.

وأوضح، أن فريقي الأهلي وباتشوكا، يمتلكان أسلوبان مختلفان تمامًا للعب، مشيرًا أن الاهلي أكثر فنيا، بينما باتشوكا يتمتع بالقوة البدنية، وآمل أن تكون التقنية هي الفارق في هذه الموجهة".

واختتم باولو كامبوس مدرب ريال مدريد السابق، تصريحه قائلًا: "إن شاء الله الأهلي سيتأهل إلى نهائي كأس إنتركونتيننتال وسيتواجه مع العملاق ريال مدريد".

باولو كامبوس مدرب ريال مدريد السابق

موعد نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024

وتحدد موعد مباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024، بين ريال مدريد والفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا المكيسكي، وهو يوم 18 ديسمبر من العام الجاري في قطر.

الجدير بالذكر، أن الأهلي التقى ريال مدريد مرتان من قبل، الأولى كانت في مباراة ودية احتفل خلالها النادي المصري بتتويجه بلقب نادي القرن الأفريقي عام 2002، أما الثانية فكانت في كأس العالم للأندية 2023.

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