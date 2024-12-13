غيابات مؤثرة في قائمة ريال مدريد لمباراة رايو فاليكانو.. أبرزهم كيليان مبابي

كشف الإيطالي كارلو أنشيلواي المدير الفني لنادي ريال مدريد، عن قائمة فريقه الذي يخوض بها مواجهة فاليكانو ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع نظيره رايو فاليكانو، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2024-2025.

وتقام مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو، مساء يوم السبت الموافق 14 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وعند الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويستهدف الملكي تحقيق الفوز في هذا اللقاء، حتى يواصل مطاردة غريمه برشلونة عبى الصدارة، لكنه يعاني من عدة غيابات مؤثرة يستعرضها لكم الموجز فيما يلي.

مبابي يغيب عن مباراة ريال مدريد وفاليكانو

وشهدت قائمة ريال مدريد لمباراة فاليكانو، على غياب 5 نجوم بسبب الإصابة على رأسهم كيليان مبابي، الذي تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة أتالانتا بدوري أبطال أوروبا.

ويغيب عن الملكي في مواجهة رايو فاليكانو أيضًا كل من، رايو فافيرلاند ميندي، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال، ديفيد ألابا.

بينما ريال مدريد خدمات لاعبه إدواردو كامافينجا، الذي بات جاهزًا للمشاركة في مباراة فاليكانو.

غياب كليان مبابي عن قائمة ريال مدريد

قائمة ريال مدريد لمباراة رايو فاييكانو

وجاءت قائمة ريال مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، يوسف، راوؤل أسينسيو، لورينزو.

خـط الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فيدي فالفيردي،، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز، فيكتور مونوز.

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، أي بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة.

ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو عبر شاشة بي إن سبوت، التي تبث مباريات الدوري الإسباني حصريا في الشرق الأوسط.

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