النادي الأهلي يرفض التعاقد مع نجم ريال مدريد الإسباني

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن عرض أحد الشركات الأجنبية التعاقد مع واحدًا من لاعبي نادي ريال مدريد السابقين خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويطمح مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب إلى تعزيز فريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء بناءً على رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

ماريو دياز معروض على الأهلي.. والأحمر يرفض

وأفادت المصادر لـ “ الموجز " أن إحدى شركات التسويق الهولندية، الدومينيكاني ماريانو دياز، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني السابق، على إدارة النادي الأهلي، من أجل التعاقد معه في الشتاء القادم أو الصيف المقبل.

ويبحث النادي الأهلي التعاقد مع مهاجم جديد لخوض الأحمر بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، في ظل سعي السويسري مارسيل كولر تدعيم هذا المركز.

ماريانو دياز -ريال مدريد

ولا يرتبط اللاعب الإسباني بأي فريق في الوقت الحالي منذ رحيله خلال الأشهر الماضية عن إشبيلية الإسباني ليتيح فرصة لـ النادي الأهلي التعاقد معه بصورة مجانية.

ورحب نجم ريال مدريد البالغ من العمر 31 عامًا بفكرة اللعب لـ النادي الأهلي وارتداء قميصه في يناير 2025، خاصة أنه بدون ناد حاليا ويرغب في العودة مرة أخرى للمستطيل الأخضر

في الوقت ذاته أفادت المصادر أن هناك رفض من جانب إدارة النادي الأهلي بشأن حسم الصفقة بعد مشاورات بين مارسيل كولر ولجنة التخطيط ومحمد رمضان المدير الرياضي

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام باتشوكا المكسيكي

ويستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام فريق باتشوكا المكسيكي في إطار منافسات نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام بطل المكسيك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب " 974" بالعاصمة القطرية الدوحة.

قائمة الأهلي في بطولة الإنتركونتيننتال

حراسة المرمى: محمد الشناوي - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال عبد الواحد - يوسف أيمن - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - كريم الدبيس - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور - كريم نيدفيد - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - محمد عبدالله.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - وسام أبو علي - بيرسي تاو - رضا سليم - حسين الشحات - سمير محمد.

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