موقف ديبالا من البقاء مع روما الإيطالي بعد اقتراب نهاية عقده

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن موقف بقاء الأرجنتيني باولو ديبالا مع نادي روما الإيطالي خلال الفترة المقبلة بعد اقتراب نهاية عقده.

وينتهي عقد باولو ديبالا مع نظيره نادي روما الإيطالي بانتهاء الموسم الجاري حيث يحق له التوقيع لأي نادِ يرغب في الانتقال إليه بدايًة من شهر يناير المقبل.

ديبالا يقترب من تمديد عقده مع روما

وأفصحت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية عن وجود شرط في عقد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا يقربه من تمديد تعاقده مع ناديه روما الإيطالي، الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي.

ووفقًا للصحيفة، فإن ديبالا جاهز للتمديد، ويعتمد ذلك على عدد مرات مشاركته مع فريق روما، حيث يتضمن العقد تمديداً تلقائيًا لموسم إضافي في حال شارك الأرجنتيني كأساسي في 50% من مبارياته أو على الأقل لـ 45 دقيقة في كل من المواسم الأولى مع الفريق.

ديبالا- روما الإيطالي

وأشارت الصحيفة إلى أن ديبالا شارك حتى الآن في 93 مباراة، بدأ 72 منها كأساسيًا من أصل 129 مباراة لـ روما منذ انضمامه في عام 2022.

و خاض نجم روما 45 دقيقة على الأقل في 69 مباراة، وبذلك وصلت نسبة مشاركاته إلى 53.5% من مبارياته مع الذئاب مما يتيح تنفيذ شرط التمديد تلقائيًا.

ومع بقاء 23 مباراة لروما حتى نهاية الموسم في الدوري الإيطالي والدوري الأوروبي وكأس إيطاليا، سيحتاج اللاعب للمشاركة في الحد الأدنى من 9 مباريات لضمان تجديد تعاقده.

موعد مباراة روما ضد كومو في الدوري الإيطالي

ويستعد فريق الكروي الأول بـ نادي روما للمواجهة المرتقبة أمام نظيره نادي كومو في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي موسم 2024/2025.

وستنطلق مواجهة نادي روما أمام فريق كومو في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية يوم الأحد 15 ديسمبر الجاري.



ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهة روما وكومو

ويعرض " الموجز " جدول ترتيب الكالتشيو قبل المواجهة المرتقبة بين روما وكومو على النحو التالي :

1 أتالانتا، 34 نقطة.

2 نابولي، 32 نقطة.

3 إنتر ميلان، 31 نقطة.

4 فيورنتينا، 31 نقطة.

5 لاتسيو، 31 نقطة.

6 يوفنتوس، 27 نقطة.

7 ميلان، 23 نقطة.

8 بولونيا، 22 نقطة.

9 أودينيزي، 20 نقطة.

10 إمبولي، 19 نقطة.

11 روما، 16 نقطة.

12 تورينو، 16 نقطة.

13 بارما، 15 نقطة.

14 جنوى، 15 نقطة.

15 كالياري، 14 نقطة.

16 ليتشي، 13 نقطة.

17 كومو، 12 نقطة.

18 هيلاس فيرونا، 12 نقطة.

19 مونزا، 10 نقاط.

20 فينيزيا، 9 نقاط.

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